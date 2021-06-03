"Отель на колесах": Укрзализныця показала свои самые роскошные вагоны – фото

В Укрзализныце предлагают пассажирам воспользоваться услугой перевозки в вагонах-салонах. Там обустроили комнаты под разные нужды и обеспечили все для комфортного пребывания.

Как отметили в Укрзализныце, такие вагоны можно назвать "гостиницей на колесах". Ведь они оборудованы кухней, большим залом и просторным спальным купе.

Ранее Укрзализныця запускает "Прикарпатский экспресс", который соединит сразу 3 туристических региона

В кухне, например, есть холодильник, микроволновая печь и электрическая плита. В большом зале разместили мягкий уголок, компьютер, аудио- и видеотехнику.

В спальном купе, кроме кровати, есть также письменный стол, шкаф для вещей и кондиционер. Кроме этого, для пассажиров обустроили и ванную комнату.

Всего в таких "гостиницах на колесах" есть от 5 до 11 спальных мест, а также места для совещаний. Для охраны и служебного персонала предусмотрены специальные купе.

Как обустроены вагоны-салоны / Фото Укрзализныци

Как купить билет и сколько это стоит

Чтобы совершить поездку в вагоне-салоне, нужно подать письменное заявление. При чем, сделать это нужно минимум за 5 рабочих дней до отправления поезда.

В заявке нужно указать дату и станцию отправления поезда и станцию назначения. А также уточнить, речь идет о проезде в одну сторону или вместе с возвратом.

. За каждый вагон-салон нужно оплатить стоимость проезда 11 взрослых пассажиров. Речь идет о тарифе мягкого вагона с 2-местными купе СВ соответствующей категории поезда.