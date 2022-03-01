Сегодня стало известно, что Укрзализныця прицепит еще два дополнительных вагона к поезду №67 Киев – Варшава.

Важно Укрзализныця обнародовала актуальную карту вокзалов: какие из них работают, а какие закрыты

Когда отправится поезд

Как сообщает официальный канал Укрзализныци, приоритет будет предоставляться детям с инвалидностью.

Поезд отправится с Киевского вокзала сегодня в 19:13.

Напомним, что теперь Укрзализныця будет каждый день обновлять расписание отправлений. Просмотреть актуальные рейсы на 1 марта можно по ссылке или на официальных страницах перевозчика.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые.