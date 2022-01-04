Укрзализныця приобретет 30 плацкартных вагонов с современным оборудованием
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця приобретет 30 плацкартных вагонов для наиболее популярного сегмента пассажирских перевозок. Соответствующий тендер 31 декабря был объявлен в системе Prozorro.
Вагоны будут закупаться за государственные деньги, предусмотренные на 2022 год в рамках выполнения программы обновления пассажирского подвижного состава и инфраструктуры. В них будут современные элементы экстерьера и интерьера.
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Как сообщили в пресс-службе, в новых плацкартных вагонах установят:
- современное LED-освещение;
- вакуумные санузлы;
- розетки с USB-портами;
- современную система кондиционирования воздуха.
Конструктивная скорость таких вагонов составит 160 километров в час, а срок службы – не менее 30 лет.
Благодаря закупке этой партии мы сможем полноценно формировать поезда из разных типов новых вагонов и предлагать пассажирам комфортные поездки по разным ценовым категориям.
– заявил член правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Заявки на участие в тендере будут приниматься до 2 февраля. Аукцион пройдет 10 марта. Все вагоны компания получит не позднее 31 декабря 2023 года.
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Также "Укрзалізниця" планирует в 2022 году заказать за деньги госбюджета еще 70 вагонов сидячего типа. Соответствующий тендер будет объявлен уже в ближайшее время.
Модернизация в Укрзализныце: последние новости
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