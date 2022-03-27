Укрзализныця призвала ускорить остановку транзита между Китаем и Польшей через Россию и Беларусь
Источник:Интерфакс-Украина
Укрзализныця призывает скорее принять решение об остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей. Он пролегает через территорию России и Беларуси.
В компании утверждают, что таким образом можно продолжить железнодорожную блокаду России. В официальном письме членам Организации сотрудничества железных дорог перевозчик призывает прекратить перевозку из России.
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Все железные дороги, являющиеся членами CER, активно участвуют в гуманитарных усилиях ЕС для поддержки украинцев, которые вынуждены покинуть территорию Украины, и доставляют в Украину гуманитарную помощь. Все члены и партнеры CER обязуются соблюдать все санкции, применяемые против России и Беларуси,
– говорят в Укрзализныце.
Также призвали исключить представителей России из участия в международных организациях и лишить права принимать любые решения.
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