Укрзализныця призвала ускорить остановку транзита между Китаем и Польшей через Россию и Беларусь

Укрзализныця призывает скорее принять решение об остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей. Он пролегает через территорию России и Беларуси.

В компании утверждают, что таким образом можно продолжить железнодорожную блокаду России. В официальном письме членам Организации сотрудничества железных дорог перевозчик призывает прекратить перевозку из России.

К теме Укрзализныця назначила бесплатный эвакуационный рейс в Чехию

Все железные дороги, являющиеся членами CER, активно участвуют в гуманитарных усилиях ЕС для поддержки украинцев, которые вынуждены покинуть территорию Украины, и доставляют в Украину гуманитарную помощь. Все члены и партнеры CER обязуются соблюдать все санкции, применяемые против России и Беларуси,

– говорят в Укрзализныце.

Также призвали исключить представителей России из участия в международных организациях и лишить права принимать любые решения.

Вас может заинтересовать, как мощно поддерживает Польша Украину: смотрите видео