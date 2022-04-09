Укрзализныця продолжает проводить эвакуацию на Донбассе: детали и график поездов

Несмотря на жестокую атаку российских захватчиков на вокзал в Краматорске Укрзализныця продолжает проводить эвакуацию на Донбассе.

Напомним, 8 апреля российские орки обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, где находились люди с детьми, которые ожидали эвакуацию.

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Укрзализныця продолжает проводить эвакуацию на Донбассе

Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации прилагают максимум усилий для того, чтобы помочь людям эвакуироваться. Прежде всего детям, женщинам, пожилым людям, лицам с инвалидностью. В "Укрзализныце" отметили, что именно сейчас это нужно делать, поскольку интенсивность обстрелов растет.

В настоящее время вокзал в Краматорске не работает в связи с повреждениями. Однако эвакуация людей продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области. Также для этих целей работает станция Новозолотаровка в Луганской области.

В Укрзализныце сообщили, что из-за увеличения количества атак врага по гражданским объектам на вокзалах введут дополнительные усиленные меры, с целью недопущения скоплений вокруг вокзалов, разделения потоков пассажиров и т.д.

График поездов для эвакуации

Укрзализныця также обнародовала расписание эвакуационных рейсов на 9 апреля из восточных регионов Украины. Со станции Покровск отправятся следующие пассажирские и электропоезда:

Покровск – Тернополь 10:00;

Покровск – Львов 12:00;

Покровск – Черновцы 13:00;

Покровск – Чоп 16:00;

Покровск – Пятихатки – Львов 12:30;

Покровск – Пятихатки – Львов 14:30.

Со станции Славянск:

№ 45 Славянск – Ужгород 12:30;

№ 273 Славянск – Черновцы 14:00;

№275 Славянск – Тернополь 15:00;

№277 Славянск – Львов 16:30.

Кроме того, из Славянска выедут еще 2 электропоезда по диспетчерскому расписанию. Детали сообщат на вокзале.

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