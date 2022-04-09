Укрзализныця продолжает проводить эвакуацию на Донбассе: детали и график поездов
Источник:Укрзализныця
Несмотря на жестокую атаку российских захватчиков на вокзал в Краматорске Укрзализныця продолжает проводить эвакуацию на Донбассе.
Напомним, 8 апреля российские орки обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, где находились люди с детьми, которые ожидали эвакуацию.
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Укрзализныця продолжает проводить эвакуацию на Донбассе
Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации прилагают максимум усилий для того, чтобы помочь людям эвакуироваться. Прежде всего детям, женщинам, пожилым людям, лицам с инвалидностью. В "Укрзализныце" отметили, что именно сейчас это нужно делать, поскольку интенсивность обстрелов растет.
В настоящее время вокзал в Краматорске не работает в связи с повреждениями. Однако эвакуация людей продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области. Также для этих целей работает станция Новозолотаровка в Луганской области.
В Укрзализныце сообщили, что из-за увеличения количества атак врага по гражданским объектам на вокзалах введут дополнительные усиленные меры, с целью недопущения скоплений вокруг вокзалов, разделения потоков пассажиров и т.д.
График поездов для эвакуации
Укрзализныця также обнародовала расписание эвакуационных рейсов на 9 апреля из восточных регионов Украины. Со станции Покровск отправятся следующие пассажирские и электропоезда:
- Покровск – Тернополь 10:00;
- Покровск – Львов 12:00;
- Покровск – Черновцы 13:00;
- Покровск – Чоп 16:00;
- Покровск – Пятихатки – Львов 12:30;
- Покровск – Пятихатки – Львов 14:30.
Со станции Славянск:
- № 45 Славянск – Ужгород 12:30;
- № 273 Славянск – Черновцы 14:00;
- №275 Славянск – Тернополь 15:00;
- №277 Славянск – Львов 16:30.
Кроме того, из Славянска выедут еще 2 электропоезда по диспетчерскому расписанию. Детали сообщат на вокзале.
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