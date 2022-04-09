Нагадаємо, 8 квітня російські орки обстріляли залізничний вокзал у Краматорську, де були люди з дітьми, які чекали на евакуацію. Це був ракетний обстріл.
Варте уваги На звільнених територіях Ізюмського району проводять зачистку: деталі
Укрзалізниця продовжує проводи евакуацію на Донбасі
Донецька та Луганська військово-цивільні адміністрації докладають максимум зусиль для того, щоб допомогти людям евакуюватися. Перш за все дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю. В Укрзалізниці наголосили, що саме зараз це потрібно робити, оскільки інтенсивність обстрілів зростає.
Наразі вокзал у Краматорську не працює у зв'язку з ушкодженнями. Проте евакуація людей продовжиться зі Слов'янська та Покровська на Донеччині. Також для цих цілей працює станція Новозолотарівка на Луганщині.
В Укрзалізниці повідомили, що через збільшення кількості атак ворога по цивільних об'єктах на вокзалах запровадять додаткові посилені заходи з метою недопущення скупчень навколо вокзалів, розділення потоків пасажирів тощо.
Графік поїздів для евакуації
Укрзалізниця також оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на 9 квітня зі східних регіонів України. Зі станції Покровськ відправляться наступні пасажирські та електропоїзди:
- Покровськ – Тернопіль 10:00;
- Покровськ – Львів 12:00;
- Покровськ – Чернівці 13:00;
- Покровськ – Чоп 16:00;
- Покровськ – П'ятихатки – Львів 12:30;
- Покровськ – П'ятихатки – Львів 14:30.
Зі станції Слов’янськ:
- № 45 Слов’янськ – Ужгород 12:30;
- № 273 Слов’янськ – Чернівці 14:00;
- № 275 Слов’янськ – Тернопіль 15:00;
- № 277 Слов’янськ – Львів 16:30.
Крім того, зі Слов’янська виїде ще 2 електропоїзди за диспетчерським розкладом. Деталі повідомлять на вокзалі.
Актуально – Зеленський про вступ України до ЄС: дивитися відео