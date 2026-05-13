Укрзализныця сегодня стала одной из основных целей врага: есть погибшие

Чуть ли не весь день 13 мая Россия обстреливает Украину. Продолжается массированная атака "Шахедами", которая, к сожалению, не обошла железную дорогу.

Об этом сообщили в Укрзализныце. Если в вашей области тревога, пройдите в укрытие!

Что известно об ударах по железной дороге 13 мая?

В ведомстве рассказали, что под ударами была энергетическая инфраструктура, мосты, пассажирские, вагонные и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также зафиксировано попадание в подвижной состав - еще ночью были повреждены три локомотива.

Украина под массированной атакой – а Укрзализныця стала сегодня одной из основных целей врага. Продолжают бросать все силы, чтобы попытаться затормозить нашу железную дорогу. 23 удара пришлись именно на железнодорожные объекты на западе, севере и в центральной части Украины,

Последствия российских ударов 13 мая 2026 года / Фото УЗ

К сожалению, есть погибшие и раненые. Речь о Здолбунове в Ровенской области, где были обстрелы.

Коварные удары врага по железнодорожному городку Здолбунов унесли жизни двух наших коллег. Они не были на рабочих местах в это время, но враг бьет без разбора. Есть также одного нашего коллегу, травмированного там же. Помогаем, – указали в Укрзализныце.

Там добавили, что одна сотрудница получила травму, когда спешила в укрытие. Впрочем, не указали, в какой области это произошло.

Обратите внимание! Советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш") 13 мая в эфире телемарафона сказал, что именно Укрзализныця и критическая инфраструктура являются главными целями нынешней российской массированной атаки. Он спрогнозировал, что Россия продолжит обстреливать Украину вечером 13 мая, а также утром и днем 14 мая – вероятно, вплоть до обеда. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Каналвысказался в похожем ключе: предположительно, враг запустит ракеты.

Что делает Укрзализныця во время атак:

мониторинговые центры работают в усиленном режиме, ведь следят за ситуацией во всех регионах.

работников информируют об угрозах, чтобы они вовремя прошли в укрытие.

при необходимости проводят эвакуацию пассажиров в случае непосредственной опасности. Из-за этого возможны временные задержки поездов, оперативные изменения графика движения и корректировки маршрутов.

В компании попросили пассажиров с пониманием отнестись к возможным изменениям во время путешествия и внимательно слушать объявления в поездах, на вокзалах и станциях.

Владимир Зеленский отреагировал на атаку по Украине

По его словам, в нашей стране погибло 6 человек и десятки ранены. Разведка считает, что удары продолжатся – возможно, это будут ракеты. Цель – перегрузить украинскую ПВО.