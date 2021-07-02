По данным национального перевозчика, этот ежедневный поезд будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.

Важно Из Киева в Тернополь за 6 часов: УЗ назначила поезд Интерсити

Изменения коснулись поезда № 227/228, следующего по маршруту Киев – Бердянск. Ранее он отправлялся из столицы в 16:13 и прибывал в курортный Бердянск в 10:05 на следующющий день. То есть время в пути составляло почти 18 часов.

Что изменится

Теперь же поезд будет отправляться из Киева в 19:19 и прибывать в Бердянск в 10:40 следующего дня. Время в пути – 15 часов 21 минута.

В "Укрзализныце" объяснили, что для ускорения поезда пришлось отменить остановку на станции "Днепр-Лоцманская" и уменьшить остановку на станции "имени Тараса Шевченко".

Просим пассажиров, планируя свои путешествия, учесть эти изменения и при необходимости откорректировать маршрут,

– добавил национальный перевозчик.

В то же время цена на билеты существенно не изменилась. Так, из столицы до морского курорта можно доехать за: