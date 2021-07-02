За даними національного перевізника, цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

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Зміни торкнулися поїзду № 227/228, що прямує за маршрутом Київ – Бердянськ. Раніше він відправлявся зі столиці о 16:13 і прибував до курортного Бердянську о 10:05 наступного дня. Тобто час у дорозі складав майже 18 годин.

Що зміниться

Тепер же потяг відбуватиме з Києва о 19:19 і прибуватиме до Бердянська о 10:40 наступного дня. Час у дорозі –15 годин 21 хвилина.

В Укрзалізниці пояснили, що для пришвидшення поїзду довелося скасувати зупинку на станції "Дніпро-Лоцманська" та зменшити зупинку на станції "імені Тараса Шевченка".

Просимо пасажирів, плануючи свої подорожі, взяти до уваги ці зміни та за необхідності відкоригувати маршрут,

– додав національний перевізник.

Водночас ціна на квитки суттєво не змінилася. Так, зі столиці до морського курорту можна доїхати за: