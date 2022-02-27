Укрзализныця уточнила временные изменения в расписании движения пригородных поездов
27 февраля 2022 , 13:17Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
В военное время движение поездов претерпело сильные изменения. Укрзализныця сообщила о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов.
Новое расписание опубликовали в телеграм-канале перевозчика. Пассажирам рекомендуют учесть временные изменения при планировании путешествий в указанных сообщениях.
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Изменения в движении
- По техническим причинам 27 февраля этого года временно не будут курсировать пригородные поезда № 6545 сообщением Сянки – Чоп и № 6546 сообщением Чоп – Мукачево.
- Кроме того, начиная с 27 февраля этого года, временно не будет курсировать пригородный поезд № 6135 сообщением Стрый – Самбор;
- Начиная с 28 февраля этого года, временно не будет курсировать пригородный поезд № 6132 сообщением Самбор – Стрый.
- Наряду с тем, начиная с 28 февраля этого года пригородные поезда № 6131 сообщением Стрый – Самбор, что отправляются со Стрыя в 05:25 и прибывают в Самбор в 07:42 и № 6134 сообщением Самбор – Стрый, которые отправляются из Самбора в 07:55 и прибывают на конечную станцию в 10:03, будут курсировать по графику.