Укрзализныця увеличивает количество поездов в Буковель

Укрзализныця решила увеличить количество поездов, которые будут курсировать до горнолыжного курорта Буковель. Также в компании сообщили о намерении переименовать станцию Татаров в Татаров – Буковель.

В компании уже инициировали процедуру переименования станции.

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Через станцию будут курсировать 7 поездов

Такие изменения связывают с тем, что станция является ближайшей к курорту Буковель. Дорога занимает всего 20 минут, за которые преодолевают эти 15 километров.

Согласно новому графику движения, через станцию будут следовать 7 поездов:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Для удобства отдыхающих организуют трансферы

Также, чтобы у отдыхающих возникло меньше неудобств, с 12 декабря организуют автобусные трансферы. Автобусы будут курсировать от вокзала до Буковеля. Стоимость проезда будет фиксированная – 50 гривен.

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