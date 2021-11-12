Укрзализныця увеличивает количество поездов в Буковель
Укрзализныця решила увеличить количество поездов, которые будут курсировать до горнолыжного курорта Буковель. Также в компании сообщили о намерении переименовать станцию Татаров в Татаров – Буковель.
В компании уже инициировали процедуру переименования станции.
Недавно До 2024 года скоростные поезда будут курсировать между всеми областными центрами Украины
Через станцию будут курсировать 7 поездов
Такие изменения связывают с тем, что станция является ближайшей к курорту Буковель. Дорога занимает всего 20 минут, за которые преодолевают эти 15 километров.
Согласно новому графику движения, через станцию будут следовать 7 поездов:
- №5/6 Мариуполь – Рахов;
- №15/16 Харьков – Рахов;
- №55/56 Киев – Рахов;
- №95/96 Киев – Рахов;
- №25/26 Одесса – Рахов;
- №125/126 Николаев – Рахов;
- №130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).
Для удобства отдыхающих организуют трансферы
Также, чтобы у отдыхающих возникло меньше неудобств, с 12 декабря организуют автобусные трансферы. Автобусы будут курсировать от вокзала до Буковеля. Стоимость проезда будет фиксированная – 50 гривен.
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Каковы правила посещения горнолыжных курортов во время пандемии
- Глава Минздрава Виктор Ляшко объявил, что посещать горнолыжные курорты в Украине смогут лишь вакцинированные туристы.
- Поселять в отелях будут только гостей с COVID-сертификатами.
- Канатной дорогой смогут пользоваться тоже только вакцинированные.
- Чтобы не создавать неудобств, отелям предлагают выдавать вакцинированным туристам специальные браслеты.