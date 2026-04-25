Укрзализныця добавляет женские вагоны в еще 3 поезда

Укрзализныця расширяет перечень поездов с женскими вагонами из-за высокого спроса среди пассажирок. Новые купе для женщин появятся еще в трех направлениях уже с 1 мая.

В Укрзализныце отмечают, что такие вагоны демонстрируют стабильно высокий уровень заполняемости.

В каких поездах появятся женские вагоны?

Укрзализныця объявила о расширении проекта женских вагонов в пассажирских поездах.

С 1 мая открыта продажа билетов в женские купе еще в трех поездах:

№7 Харьков – Одесса

№12 Львов – Одесса

№92 Львов – Киев

В компании подчеркивают, что женские вагоны стабильно остаются среди лидеров по спросу. В разных рейсах их заполняемость колеблется от 89% до 171%, что свидетельствует о значительном интересе к такому формату перевозок.

Женские купе будут курсировать в таких направлениях:

№1/2 Харьков – Ворохта

№3/4 Запорожье – Ужгород

№5/6 Запорожье – Ясиня

№15/16 Харьков – Ясиня

№17/18 Харьков – Ужгород

№22/21 Львов – Харьков

№26/25 Одесса – Ясиня

№29/30 Киев – Ужгород

№38/37 Киев – Запорожье

№41/42 Днепр – Трускавец

№43/44 Черкассы – Ивано-Франковск

№75/76 Киев – Кривой Рог

№81/82 Киев – Ужгород

№95/96 Киев – Рахов

№98/97 Ковель – Киев

В Укрзализныце отмечают, что женские вагоны ничем не отличаются по классу или условиям от обычных купейных. Единственное отличие – размещение исключительно женщин и детей до определенного возраста.

В компании планируют и в дальнейшем расширять этот формат, ориентируясь на спрос и отзывы пассажиров.

Что надо знать о женских вагонах?

Женские вагоны от Укрзализныци работают как отдельные купейные вагоны, в которых могут путешествовать только женщины и дети до 6 лет. По уровню комфорта и стоимости билетов они не отличаются от обычных купе, а дополнительной оплаты за такую опцию не предусмотрено.

Выбрать место в таком вагоне можно через мобильное приложение перевозчика – они имеют специальную маркировку, что позволяет легко их идентифицировать.

Идея их создания появилась после обращений пассажирок после обращений пассажирок, которые просили повысить уровень комфорта и безопасности во время путешествий. В частности, соответствующая петиция быстро набрала необходимое количество голосов, что стало дополнительным аргументом для запуска проекта. Также перевозчик учитывает международный опыт, ведь подобная практика существует в отдельных странах Европы и мира.