Укрзализныця добавляет женские вагоны в еще 3 поезда
- Укрзализныця расширяет количество женских вагонов в поездах с 1 мая.
- Сейчас они пользуются высоким спросом и не отличаются по классу от обычных купейных вагонов.
Укрзализныця расширяет перечень поездов с женскими вагонами из-за высокого спроса среди пассажирок. Новые купе для женщин появятся еще в трех направлениях уже с 1 мая.
В Укрзализныце отмечают, что такие вагоны демонстрируют стабильно высокий уровень заполняемости.
В каких поездах появятся женские вагоны?
Укрзализныця объявила о расширении проекта женских вагонов в пассажирских поездах.
С 1 мая открыта продажа билетов в женские купе еще в трех поездах:
- №7 Харьков – Одесса
- №12 Львов – Одесса
- №92 Львов – Киев
В компании подчеркивают, что женские вагоны стабильно остаются среди лидеров по спросу. В разных рейсах их заполняемость колеблется от 89% до 171%, что свидетельствует о значительном интересе к такому формату перевозок.
Женские купе будут курсировать в таких направлениях:
- №1/2 Харьков – Ворохта
- №3/4 Запорожье – Ужгород
- №5/6 Запорожье – Ясиня
- №15/16 Харьков – Ясиня
- №17/18 Харьков – Ужгород
- №22/21 Львов – Харьков
- №26/25 Одесса – Ясиня
- №29/30 Киев – Ужгород
- №38/37 Киев – Запорожье
- №41/42 Днепр – Трускавец
- №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск
- №75/76 Киев – Кривой Рог
- №81/82 Киев – Ужгород
- №95/96 Киев – Рахов
- №98/97 Ковель – Киев
- №7 Харьков – Одесса
- №12 Львов – Одесса
- №92 Львов – Киев
В Укрзализныце отмечают, что женские вагоны ничем не отличаются по классу или условиям от обычных купейных. Единственное отличие – размещение исключительно женщин и детей до определенного возраста.
В компании планируют и в дальнейшем расширять этот формат, ориентируясь на спрос и отзывы пассажиров.
Что надо знать о женских вагонах?
Женские вагоны от Укрзализныци работают как отдельные купейные вагоны, в которых могут путешествовать только женщины и дети до 6 лет. По уровню комфорта и стоимости билетов они не отличаются от обычных купе, а дополнительной оплаты за такую опцию не предусмотрено.
Выбрать место в таком вагоне можно через мобильное приложение перевозчика – они имеют специальную маркировку, что позволяет легко их идентифицировать.
Идея их создания появилась после обращений пассажирок после обращений пассажирок, которые просили повысить уровень комфорта и безопасности во время путешествий. В частности, соответствующая петиция быстро набрала необходимое количество голосов, что стало дополнительным аргументом для запуска проекта. Также перевозчик учитывает международный опыт, ведь подобная практика существует в отдельных странах Европы и мира.