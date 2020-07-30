Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №217/218 Киев – Рахов. В первый рейс поезд отправится уже 3 августа.

Билеты на поезд уже можно приобрести

Билеты на поезд уже поступили в продажу, их можно приобрести в кассах и на сайте компании. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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В первый рейс поезд отправится из Киева 3 августа. С тех пор будет курсировать из столицы – по нечетным дням, а из Рахова – по четным.

Пассажиров просят соблюдать санитарные нормы

В Укрзализныце напоминают, что из-за пандемии коронавируса все поезда проходят дезинфекцию перед каждым рейсом и после него. Железнодорожники уверяют, что будут усиленно обрабатывают и постель во время стирки. Должно хватать в вагонах и санитайзеров и средств защиты.

Правила для пассажиров во время путешествий

Пассажиры при посадке должны одеть защитные маски.

Также перед поездкой проводят температурный скрининг.

Пассажирам советуют меньше передвигаться по вагонам.

Обратите внимание! Ранее Укрзализныця сообщила о возобновлении 17 маршрутов с 31 июля. Подробно ознакомиться с перечнем можно здесь.