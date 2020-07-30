Из Киева – в Карпаты: Укрзализныця возобновляет курсирование поезда Киев-Рахов
Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №217/218 Киев – Рахов. В первый рейс поезд отправится уже 3 августа.
Билеты на поезд уже можно приобрести
Билеты на поезд уже поступили в продажу, их можно приобрести в кассах и на сайте компании. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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В первый рейс поезд отправится из Киева 3 августа. С тех пор будет курсировать из столицы – по нечетным дням, а из Рахова – по четным.
Пассажиров просят соблюдать санитарные нормы
В Укрзализныце напоминают, что из-за пандемии коронавируса все поезда проходят дезинфекцию перед каждым рейсом и после него. Железнодорожники уверяют, что будут усиленно обрабатывают и постель во время стирки. Должно хватать в вагонах и санитайзеров и средств защиты.
Правила для пассажиров во время путешествий
- Пассажиры при посадке должны одеть защитные маски.
- Также перед поездкой проводят температурный скрининг.
- Пассажирам советуют меньше передвигаться по вагонам.