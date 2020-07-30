Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №217/218 Київ — Рахів. У перший рейс поїзд вирушить вже 3 серпня.

Квитки на поїзд вже можна придбати

Квитки на поїзд вже надійшли у продаж, їх можна придбати у касах та на сайті компанії. Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

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У перший рейс поїзд вирушить з Києва 3 серпня. Відтоді курсуватиме зі столиці – по непарних днях, а з Рахова – по парних.

Пасажирів просять дотримуватись санітарних норм

В Укрзалізниці нагадують, що через пандемію коронавірусу усі поїзди проходять дезінфекцію перед кожним рейсом та після нього. Залізничники запевняють, що посилено обробляють і постіль під час прання. Не повинно бракувати у вагонах і санітайзерів та засобів захисту.

Правила для пасажирів під час подорожей

Пасажири під час посадки повинні одягнути захисні маски.

Також перед поїздкою проводять температурний скринінг.

Пасажирам радять якнайменше пересуватись вагонами.

Зверніть увагу! Раніше Укрзалізниця повідомила про відновлення 17 маршрутів з 31 липня. Детально ознайомитись з переліком можна тут.