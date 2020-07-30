З Києва – у Карпати: Укрзалізниця відновлює курсування поїзда Київ – Рахів
Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №217/218 Київ — Рахів. У перший рейс поїзд вирушить вже 3 серпня.
Квитки на поїзд вже можна придбати
Квитки на поїзд вже надійшли у продаж, їх можна придбати у касах та на сайті компанії. Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
У перший рейс поїзд вирушить з Києва 3 серпня. Відтоді курсуватиме зі столиці – по непарних днях, а з Рахова – по парних.
Пасажирів просять дотримуватись санітарних норм
В Укрзалізниці нагадують, що через пандемію коронавірусу усі поїзди проходять дезінфекцію перед кожним рейсом та після нього. Залізничники запевняють, що посилено обробляють і постіль під час прання. Не повинно бракувати у вагонах і санітайзерів та засобів захисту.
Правила для пасажирів під час подорожей
- Пасажири під час посадки повинні одягнути захисні маски.
- Також перед поїздкою проводять температурний скринінг.
- Пасажирам радять якнайменше пересуватись вагонами.