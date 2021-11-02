В компании предупредили, что купить проездные документы можно только в кассах вокзалов. Об этом в компании рассказали 1 ноября.

Читайте больше Опережая график: Укрзализныця получила 5 новых пассажирских вагонов

Поезд Мукачево – Будапешт снова будет курсировать

Со 2 ноября УЗ возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп и Захонь,

– рассказали в компании.

Там объяснили по какому графику будет курсировать поезд:

ежедневно будет отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт прибывать в 18:37;

из Будапешта будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

Кстати, рейс Мукачево – Будапешт запустили в декабре 2018 года.

Коротко о последних новостях Укрзализныци