У компанії попередили, що купити проїзні документи можна лише в касах вокзалів. Про це в компанії розповіли 1 листопада.

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Поїзд Мукачево – Будапешт знову курсуватиме

З 2 листопада УЗ відновлює курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп та Захонь,

– розповіли в компанії.

Там пояснили за яким графіком курсуватиме потяг:

щодня відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37;

з Будапешта відправлятиметься о 7:23 і прибуватиме до Мукачева о 15:30.

До речі, рейс Мукачево – Будапешт запустили у грудні 2018 року.

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