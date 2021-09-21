Укрзализныця возобновила движение поездов на Буковине, где произошел обвал грунта

Укрзализныця заявила о возобновлении движения железнодорожными путями на Буковине. Речь идет об участке Новоселица-Мамалыга.

По пути уже пустили первых поезд. Об этом 21 сентября сообщили в компании.

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Укрзализныця возобновляет движение по путям, где обвалился грунт

Работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица – Мамалыга завершены,

– заявили в Укрзализныце.

Добавили также, что поезд №118 Черновцы – Чернигов с 21 сентября будет курсировать по привычному маршруту. Однако на участке Новоселица – Мамалыга поезда будут двигаться с ограниченной скоростью – 25 километров в час.

Заверили, что такая мера необходима для безопасности пассажиров.

Что известно об обвале грунта на путях на Буковине