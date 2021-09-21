Укрзализныця возобновила движение поездов на Буковине, где произошел обвал грунта
21 сентября 2021 , 22:52Читати новину українською
Источник:телеграм "Укрзализныци"
Укрзализныця заявила о возобновлении движения железнодорожными путями на Буковине. Речь идет об участке Новоселица-Мамалыга.
По пути уже пустили первых поезд. Об этом 21 сентября сообщили в компании.
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Укрзализныця возобновляет движение по путям, где обвалился грунт
Работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица – Мамалыга завершены,
– заявили в Укрзализныце.
Добавили также, что поезд №118 Черновцы – Чернигов с 21 сентября будет курсировать по привычному маршруту. Однако на участке Новоселица – Мамалыга поезда будут двигаться с ограниченной скоростью – 25 километров в час.
Заверили, что такая мера необходима для безопасности пассажиров.
Что известно об обвале грунта на путях на Буковине
- В воскресенье, 19 сентября, на участке Новоселица — Мамалыга из-за подмывания грунта произошел провал земли. Это случилось в районе карстовых пещер.
- Из-за этого поезд из Черновцов в Киев изменил маршрут и двигался через станции "Залещики" и "Тернополь". Поэтому поезд не останавливался на станциях "Новоселица", "Ларга", "Каменец-Подольский", "Дунаевцы", "Гречаны".
- Ликвидировать последствия провала удалось за двое суток. Железнодорожники рассказывали, что произошло сложное проседание грунта, в результате которого образовалась большая яма, глубиной 6 метров.