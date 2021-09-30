Укрзализныця возобновляет сообщение с Польшей, которое приостановили еще в начале пандемии

Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей восстановят с 10 октября. Укрзализныця не выполняла рейсы в польские города еще с марта 2020 года.

В компании сообщили, что билеты на поезда в Польшу уже вскоре можно будет купить как на сайте Укрзализныци, так и в кассах вокзалов.

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Восстановление железнодорожного сообщения с Польшей

Из Украины в Польшу сейчас будет курсировать поезд по маршруту Киев-Перемышль. Билеты будут доступны уже с 1 октября.

Напомним, причиной прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и соседними странами стала пандемия коронавируса. Из-за этого Киев более чем на 1 год отменил все международные железнодорожные рейсы.

Однако в 2021 году курсирование поездов за границу возобновили. В частности, по железной дороге можно доехать до городов Венгрии, Словакии, Молдовы и Австрии.

Условия въезда украинцев в Польшу