Укрзализныця возобновляет сообщение с Польшей, которое приостановили еще в начале пандемии
Источник:телеграм Укрзализныци
Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей восстановят с 10 октября. Укрзализныця не выполняла рейсы в польские города еще с марта 2020 года.
В компании сообщили, что билеты на поезда в Польшу уже вскоре можно будет купить как на сайте Укрзализныци, так и в кассах вокзалов.
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Восстановление железнодорожного сообщения с Польшей
Из Украины в Польшу сейчас будет курсировать поезд по маршруту Киев-Перемышль. Билеты будут доступны уже с 1 октября.
Напомним, причиной прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и соседними странами стала пандемия коронавируса. Из-за этого Киев более чем на 1 год отменил все международные железнодорожные рейсы.
Однако в 2021 году курсирование поездов за границу возобновили. В частности, по железной дороге можно доехать до городов Венгрии, Словакии, Молдовы и Австрии.
Условия въезда украинцев в Польшу
- С 9 сентября Польша открыла свои границы для украинцев, в частности тех, которые путешествуют как туристы.
- Для избежания самоизоляции следует иметь документ на английском или польском языке о прохождении полного курса вакцинации препаратами, зарегистрированными в ЕС: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Jonson & Jonson.
- Допускается также справка о том, что человек переболел COVID-19. В случае предъявления отрицательного ПЦР-теста придется пройти 10-дневную самоизоляцию.