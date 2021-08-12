Поезд ГогольTrain будет иметь 3 фестивальных вагона. Когда он отправится в путешествие, в них начнется музыкально-перформативная и образовательная программы.

К теме Самые известные фестивали в Украине: какими были первые фесты, и как развлекается наша молодежь сегодня

Все вагоны оформят в Гоголь-стиле. Сейчас их готовят к фестивалю GogolFest художники со всей Украины. ГогольTrain отправится по такому маршруту и расписанию:

Киев 13.08.2021 — Одесса 21.08.2021 (Одесский международный кинофестиваль);

Киев 27.08.2021 — Каменец-Подольский 29.08.2021 (Respublica Fest);

Киев 03.09.2021 — Херсон 05.09.2021 (Dream ГогольFest);

Киев 10.09.2021 — Харьков 12.09.2021 (Parade Fest);

Киев 17.09.2021 — Львов 20.09.2021 (Book Forum);

Киев 01.10.2021 — Днепр 03.10.2021 (DniPRO ГогольFest).

Кстати. Первый из 6 маршрутов артпоезда ГогольTrain (Киев – Одесса) организаторы фестиваля GogolFest посвятили памяти художника Александра Ройтбурда, который умер 8 августа.

Что известно о GogolFest