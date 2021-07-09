Укрзализныця запускает первый инклюзивный поезд: фото

Укрзализныця анонсировала запуск первого инклюзивного пригородного электропоезда. Он будет приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.

Преся-служба Укрзализныци рассказала, что "собственными силами УЗ завершила модернизацию пригородного поезда и сделала его инклюзивным". Он станет "первым в Украине поездом, приспособленным для путешествий людей с инвалидностью".

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На модернизацию указанного поезда УЗ направила 70,6 миллиона гривен, в частности, на внедрение инклюзивности – почти 2,2 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

Всего в поезде будет "10 вагонов и 990 мест".

"До конца 2021 года планируется провести капитальный ремонт еще 6 поездов (предусмотрено в финплане около 300 миллионов гривен), – рассказали в ведомстве.

Первые фотографии с поезда / Фото Укрзализныци

Планы Укрзализныци

Пресс-служба также сообщила, что "Укрзализныця купит 37 пассажирских вагонов для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках".

Вагоны закупят за деньги, которые впервые в этом году выделили компании из госбюджета.