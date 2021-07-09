Пресслужба Укрзалізниці розповіла, що "власними силами УЗ завершила модернізацію приміського поїзда та зробила його інклюзивним". Він стане "першим в Україні потягом, пристосованим для подорожей людей з інвалідністю".

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На модернізацію зазначеного поїзда УЗ направила 70,6 мільйона гривень, зокрема, на впровадження інклюзивності – майже 2,2 мільйона гривень,

– мовиться у повідомленні.

Загалом у поїзді буде "10 вагонів та 990 місць".

"До кінця 2021 року планується провести капітальний ремонт ще 6 потягів (передбачено у фінплані близько 300 мільйонів гривень), – розповіли в Укрзалізниці.

Перші світлини з потяга / Фото Укрзалізниці

Плани Укрзалізниці

Пресслужба також повідомила, що "Укрзалізниця придбає 37 пасажирських вагонів для людей, які пересуваються на інвалідних візках".

Вагони закуплять за гроші, які вперше цього року виділили компанії з держбюджету.

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