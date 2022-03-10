Укрзализныця запустила дополнительные поезда Интерсити: детали
10 марта 2022 , 13:31Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
Укрзализныця оперативно реагирует на потребности людей. Они назначили дополнительные поезда Интерсити, на которых можно будет эвакуироваться во Львов.
Поезда будут отправляться из Харькова, Дарницы и Днепра.
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Расписание поездов Интерсити
- 16:00 Харьков – Львов
- 17:00 Дарница – Львов
- 20:30 Днепр – Львов
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