Маршрут поезда от Киева до китайского города Сиань. Поезд переедет через 4 страны. В Укрзализныце говорят, что поезд пробудет в пути 18 суток.

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Между Украиной и Китаем продолжались переговоры по экспортному потенциалу

Между Китаем и Украиной давно продолжались переговоры по развитию экспортного потенциала. Эту тему поднимал президент Владимир Зеленский во время Ялтинской Европейской Стратегии 2021.

Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами. Так, например, в ЕС доля контейнерных перевозок – около 45%. В Украине мы говорим только о 2,5%,

– заметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Железнодорожная и портовая инфраструктура – устаревшие

Украина не может полностью использовать свое географическое расположение, ведь железнодорожная и портовая инфраструктура находятся в устаревшем состоянии. По словам Кубракова, одной из приоритетных задач станет развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога".

Что касается торговых отношений между Украиной и Китаем, то самый оптимальный транспорт – именно железнодорожные контейнерные перевозки.

В сентябре мы приняли из Китая 50-й контейнерный поезд с импортным грузом. Сегодня отправляем первый контейнерный поезд уже с украинским грузом в Китай. Планируем, что такие поезда станут регулярными,

– отметил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Александр Камышин.

Поезд отправился из контейнерного терминала "Лиски" Укрзализныци, что в Киеве.

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Интересно! Ранее в столице презентовали электропоезд швейцарской компании Stadler. Укрзализныця планирует закупить их и использовать на пригородных маршрутах в рамках проекта City Express.