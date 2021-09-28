Маршрут поезда от Киева до китайского города Сиань. Поезд переедет через 4 страны. В Укрзализныце говорят, что поезд пробудет в пути 18 суток.
Ранее СБУ разоблачила новую схему на Укрзализныце: это могло привести к авариям поездов
Между Украиной и Китаем продолжались переговоры по экспортному потенциалу
Между Китаем и Украиной давно продолжались переговоры по развитию экспортного потенциала. Эту тему поднимал президент Владимир Зеленский во время Ялтинской Европейской Стратегии 2021.
Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами. Так, например, в ЕС доля контейнерных перевозок – около 45%. В Украине мы говорим только о 2,5%,
– заметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Железнодорожная и портовая инфраструктура – устаревшие
Украина не может полностью использовать свое географическое расположение, ведь железнодорожная и портовая инфраструктура находятся в устаревшем состоянии. По словам Кубракова, одной из приоритетных задач станет развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога".
Что касается торговых отношений между Украиной и Китаем, то самый оптимальный транспорт – именно железнодорожные контейнерные перевозки.
В сентябре мы приняли из Китая 50-й контейнерный поезд с импортным грузом. Сегодня отправляем первый контейнерный поезд уже с украинским грузом в Китай. Планируем, что такие поезда станут регулярными,
– отметил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Александр Камышин.
Поезд отправился из контейнерного терминала "Лиски" Укрзализныци, что в Киеве.
Стоит глянуть Яйца жарят на лопате: в сети показали видео "полевой кухни" машинистов Укрзализныци