Маршрут потяга – від Києва до китайського міста Сіань. Поїзд переїде через 4 країни. В Укрзалізниці кажуть, що потяг пробуде в дорозі 18 діб.

Раніше СБУ викрила нову схему на Укрзалізниці: це могло призвести до аварій поїздів

Між Україною та Китаєм тривали переговори щодо експортного потенціалу

Між Китаєм та Україною давно тривали перемовини щодо розвитку експортного потенціалу. Цю тему підіймав президент Володимир Зеленський під час Ялтинської Європейської Стратегії 2021.

Нам важливо інтегруватися у світову систему мультимодальних перевезень, яка розширюється швидкими темпами. Так, наприклад, в ЄС частка контейнерних перевезень – близько 45%. В Україні ми говоримо лише про 2,5%,

– зауважив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Залізнична та портова інфраструктура – застарілі

Україна не може повністю використати своє географічне розташування, адже залізнична та портова інфраструктура перебувають у застарілому стані. За словами Кубракова, одним з пріоритетних завдань стане розбудова інфраструктури для формату "море-залізниця".

Щодо торговельних відносин між Україною та Китаєм, то найоптимальніший транспорт – саме залізничні контейнерні перевезення.

У вересні ми прийняли з Китаю 50-й контейнерний поїзд з імпортним вантажем. Сьогодні відправляємо перший контейнерний поїзд вже з українським вантажем до Китаю. Плануємо, що такі поїзди стануть регулярними,

– зазначив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Поїзд відправився з контейнерного терміналу "Ліски" Укрзалізниці, що у Києві.

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Цікаво! Раніше у столиці презентували електропоїзд швейцарської компанії Stadler. Укрзалізниця планує закупити їх та використовувати на приміських маршрутах в межах проєкту City Express.