18 часов без возможности пойти в туалет: женщину с инвалидностью посадили в обычный вагон

Пассажирка из Днепра София Грубова была вынуждена 18 часов ехать в поезде без возможности сходить в туалет. Женщина ехала из Львова в Днепр.

В компании рассказали Суспильному, почему женщину не посадили в специальный вагон. Укрзализныця заверила, что произошла внештатная ситуация, пишет 24 Канал.

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Женщину на колесном кресле посадили в обычный вагон

Пассажирка рассказала, что за последние полгода путешествий Укрзализныцей таких проблем не возникало. Но на этот раз, по ее словам, был выбор – уехать днем раньше в спецвагоне, однако купе пассажирки было занято, поэтому она решила взять билет на следующий день, чтобы нормально поехать домой в Днепр.

Был обычный вагон, старый, куда меня надо заносить, в котором недоступен туалет, и вообще, когда сел, кресло нужно разобрать или поставить в неработающем тамбуре, и сидеть аж 18 часов, то есть никуда никак не двигаясь, не передвигаясь,

– рассказала пассажирка София Грубова.

В компании сказали, что произошла внештатная ситуация. Из-за нее пришлось изменить маршрут поезда с инклюзивным вагоном.

"Добавить указанный вагон в состав поезда или вовремя заменить оказалось невозможным. Укрзализныця извинилась перед пассажирками за смену класса вагона, а также за несвоевременную коммуникацию по этому вопросу", – заявили в компании.

Они добавили, что, мол, возможности предупредить форс-мажоры на пути во время войны ограничены, однако:

уведомление пассажира об изменениях обязательно;

уже просмотрели соответствующие процедуры по недопущению подобных случаев в будущем.

Пассажирка на колесном кресле объяснила, что во избежание такой ситуации в дальнейшем работникам Укрзализныци нужно было раньше предупреждать об изменениях.

У вокзала точно были мои контакты. Всегда, когда пишешь это заявление на вагон, мой телефон указывается. Как-то предупредить, что там сложилась такая ситуация,

– заметила пассажирка.

София Грубова пояснила, что в дальнейшем планирует покупать билеты онлайн в спецвагон. По ее словам, это снизит количество посещений железной дороги во время планирования поездки.

В билетах Укрзализныци не будет российской

Укрзализныця дерусифицировала билеты на поезда. Теперь там не будет части информации на российском языке.

"На сегодняшний день при оформлении проездных документов на пассажирские поезда АО "Укрзализныця" через сервис приобретения электронных проездных документов ни одна информация нам российском языке вместе с посадочным документом (визуальной формой электронного проездного документа) системой не формируется", – заявили в компании.

Также они заверили, что планируют перейти на украинский язык в информационных вывесках, пиктограммах, стендах, штампах, печатях, удостоверениях работников и бланках. Более того, Укрзализныця планирует:

определить перечень раздельных и остановочных пунктов, запланированных к переименованию;

изменить язык нанесения информации на грузовых вагонах, моторвагонном подвижном составе хозяйства пригородных пассажирских перевозок и так далее.

Детальнее об изменениях, которые ввела Укрзализныця и которые планирует – читайте по ссылке.