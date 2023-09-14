У компанії розповіли Суспільному, чому жінку не посадили у спеціальний вагон. Укрзалізниця запевнила, що трапилась позаштатна ситуація, пише 24 Канал.

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Жінку на кріслі колісному посадили у звичайний вагон

Пасажирка розповіла, що протягом останніх пів року подорожей Укрзалізницею таких проблем не виникало. Та цього разу, за її словами, був вибір – поїхати на день раніше у спецвагоні, проте купе пасажирки було зайняте, тому вона вирішила взяти білет на наступний день, щоб нормально поїхати додому в Дніпро.

Був звичайний вагон, старий, куди мене треба заносити, в якому недоступна вбиральня, і взагалі, коли сів, крісло треба розібрати або поставити в непрацюючому тамбурі, і сидіти аж 18 годин, тобто нікуди ніяк не рухаючись, не пересуваючись,

– розповіла пасажирка Софія Грубова.

У компанії сказали, що трапилась позаштатна ситуація. Через неї довелось змінити маршрут потягу з інклюзивним вагоном.

"Додати зазначений вагон до складу поїзда або вчасно замінити виявилося неможливим. Укрзалізниця перепросила у пасажирки за зміну класу вагона, а також за несвоєчасну комунікацію з цього питання", – заявили у компанії.

Вони додали, що, мовляв, можливості попередити форс-мажори на колії у час війни є обмеженими, проте:

сповіщення пасажира про зміни є обов'язковим;

вже переглянули відповідні процедури для недопущення подібних випадків у майбутньому.

Пасажирка на кріслі колісному пояснила, що для уникнення такої ситуації надалі працівникам Укрзалізниці треба було раніше попереджати про зміни.

У вокзалу точно були мої контакти. Завжди, коли пишеш цю заяву на вагон, мій телефон вказується. Якось попередити, що там склалася така ситуація,

– зауважила пасажирка.

Софія Грубова пояснила, що надалі планує купувати білети онлайн в спецвагони. За її словами, це зменшить кількість відвідувань залізниці під час планування поїздки.

У квитках Укрзалізниці не буде російської

Укрзалізниця дерусифікувала квитки на потяги. Тепер там не буде частини інформації російською мовою.

"На сьогодні під час оформлення проїзних документів на пасажирські поїзди АТ "Укрзалізниця" через сервіс придбання електронних проїзних документів жодна інформація російською мовою разом із посадочним документом (візуальною формою електронного проїзного документа) системою не формується", – заявили в компанії.

Також вони запевнили, що планують перейти на українську в інформаційних вивісках, піктограмах, стендах, штампах, печатках, посвідченнях працівників та бланках. Ба більше, Укрзалізниця планує:

визначити перелік роздільних та зупинних пунктів, запланованих до перейменування;

змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах, моторвагонному рухомому складі господарства приміських пасажирських перевезень тощо.

Детальніше про зміни, які запровадила Укрзалізниця та які планує – читайте за посиланням.