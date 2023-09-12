Укрзалізниця у березні 2022 року повідомляла про свої плани націоналізувати вагон Віктора Медведчука. Його хотіли використовувати для перевезення людей, які мають онкологічні захворювання й перенесли операцію, та дітей.

До теми На території палацу Медведчука знайшли залізничний перон та вагон-ресторан

Що сказали в Укрзалізниці

Журналісти поцікавилися в національного перевізника, чому ці плани залишилися нереалізованими.

Представники компанії дали зрозуміти, що "золотий вагон" кума Владіміра Путіна перебуває поза компетенцією Укрзалізниці.

Слід зазначити, що питання націоналізації, розпорядження, управління, чи передачі арештованого майна, яким є вагон, знаходиться поза компетенцією АТ Укрзалізниця, та лежить в площині компетенцій правоохоронних та судових органів,

– мовиться у відповіді на запит.

У компанії також визнали, що Укрзалізниця дійсно казала про готовність задіяти вказаний вагон для перевезення дітей та післяопераційних хворих.

Що цьому передувало

Журналісти виявили у Медведчука вагон-ресторан від компанії Pullman. Ця фірма виробляє автомобілі та вагони люкс-класу. Такі вагони-ресторани були популярні серед заможних європейців у минулому столітті.

"Золотий вагон" складається з основної зали, що вміщує в себе приблизно 40 людей, віп-купе, туалету, кухні, барної стійки. На барі були помічені склянки з позолоченим гербом країни-агресорки від російського "Кубачинського комбінату".

Коли інформація про цей вагон набула широкого розголосу, Укрзалізниця заявила, що готова його націоналізувати. Однак у компанії тоді зазначали, що спочатку треба провести стислий технічний огляд. На той момент всі вагони-ресторани перевізника були задіяні в евакуації населення через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Що з іншим майном зрадника