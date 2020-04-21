Укрзализныця может перейти на 4-дневную рабочую неделю из-за COVID-19

Если карантин продлят, Укрзализныця может с 1 июля 2020 года перевести своих работников на 4-дневную рабочую неделю

Соответствующее решение было принято на заседании правления компании, сообщает пресс-служба УЗ.

Интересно Мне за это болит, – Криклий об огромных зарплатах в Укрзализныце

Председатель наблюдательного совета компании Шевки Аджунер подчеркнул, что ситуация в Украине и мире резко и быстро меняется. Именно поэтому Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры, которые при необходимости будут воплощены.

Главная цель – обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников и клиентов. А также операционная и финансовая стабильность компании при поддержании должного уровня ликвидности и сохранении рабочих мест,

– пояснил он.

Предприятие уже приняло ряд антикризисных мер. Например, ограничило закупки ресурсов и услуг, которые не связаны с его основной деятельностью. Были снижены расходы дизельного топлива и электроэнергии.

Также Укрзализныця временно приостановила комиссионное рассмотрение вопросов о единовременных поощрениях, доплатах, надбавках, компенсаций аренды жилья для работников.

Справка. Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Укрзализныце заболели коронавирусом 33 человека, среди них 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

К слову, Укрзализныця не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после отмены карантина и восстановления сообщения.