Укрзализныця может перейти на 4-дневную рабочую неделю из-за COVID-19
Если карантин продлят, Укрзализныця может с 1 июля 2020 года перевести своих работников на 4-дневную рабочую неделю
Соответствующее решение было принято на заседании правления компании, сообщает пресс-служба УЗ.
Интересно Мне за это болит, – Криклий об огромных зарплатах в Укрзализныце
Председатель наблюдательного совета компании Шевки Аджунер подчеркнул, что ситуация в Украине и мире резко и быстро меняется. Именно поэтому Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры, которые при необходимости будут воплощены.
Главная цель – обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников и клиентов. А также операционная и финансовая стабильность компании при поддержании должного уровня ликвидности и сохранении рабочих мест,
– пояснил он.
Предприятие уже приняло ряд антикризисных мер. Например, ограничило закупки ресурсов и услуг, которые не связаны с его основной деятельностью. Были снижены расходы дизельного топлива и электроэнергии.
Также Укрзализныця временно приостановила комиссионное рассмотрение вопросов о единовременных поощрениях, доплатах, надбавках, компенсаций аренды жилья для работников.
Справка. Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Укрзализныце заболели коронавирусом 33 человека, среди них 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
К слову, Укрзализныця не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после отмены карантина и восстановления сообщения.
Читайте также
-
На кладбища Киева будет ограничен доступ к 6 июнясегодня , 12:47
-
Мировое снижение цен на нефть: эксперт объяснил, как это повлияет на экономику Украинысегодня , 12:30
-
Поддерживаете ли вы карантин до 12 мая: опроссегодня , 12:51
-
Курс рубля к доллару резко упал на фоне обвала цены нефтисегодня , 12:10
-
Дендропарки мечты в Украине, которые стоит посетитьсегодня , 13:35
-
Оптовая цена на бензин и дизтопливо в Украине падает: таких отметок не было с 2014 годасегодня , 14:07