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      Укрзализныця может перейти на 4-дневную рабочую неделю из-за COVID-19

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      Какие изменения ждут УЗ из-за карантина / 5.ua / Иллюстративное фото

      Если карантин продлят, Укрзализныця может с 1 июля 2020 года перевести своих работников на 4-дневную рабочую неделю

      Соответствующее решение было принято на заседании правления компании, сообщает пресс-служба УЗ.

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      Председатель наблюдательного совета компании Шевки Аджунер подчеркнул, что ситуация в Украине и мире резко и быстро меняется. Именно поэтому Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры, которые при необходимости будут воплощены.

      Главная цель – обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников и клиентов. А также операционная и финансовая стабильность компании при поддержании должного уровня ликвидности и сохранении рабочих мест,
      – пояснил он.

      Предприятие уже приняло ряд антикризисных мер. Например, ограничило закупки ресурсов и услуг, которые не связаны с его основной деятельностью. Были снижены расходы дизельного топлива и электроэнергии.

      Также Укрзализныця временно приостановила комиссионное рассмотрение вопросов о единовременных поощрениях, доплатах, надбавках, компенсаций аренды жилья для работников.

      Справка. Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Укрзализныце заболели коронавирусом 33 человека, среди них 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

      К слову, Укрзализныця не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после отмены карантина и восстановления сообщения.

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Работа Рынок труда Укрзализниця Железная дорога
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