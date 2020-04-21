Укрзалізниця може перейти на 4-денний робочий тиждень через COVID-19

Якщо карантин продовжать, Укрзалізниця може з 1 липня 2020 року перевести своїх працівників на 4-денний робочий тиждень

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні правління компанії, повідомляє пресслужба УЗ.

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Голова наглядової ради компанії Шевкі Аджунер підкреслив, що ситуація в Україні та світі різко і швидко змінюється. Саме тому Укрзалізниця вже розглядає подальші заходи, які при потребі будуть втілені.

Головна мета – забезпечення здоров'я та безпеки для наших співробітників та клієнтів. А також операційна та фінансова стабільність компанії при підтримці належного рівня ліквідності та збереженні робочих місць,

– пояснив він.

Підприємство вже вжило низку антикризових заходів. Наприклад, обмежило закупівлі ресурсів та послуг, які не пов'язані з його основною діяльністю. Було знижено витрати дизельного пального та електроенергії.

Також Укрзалізниця тимчасово призупинила комісійний розгляд питань щодо одноразових заохочень, доплат, надбавок, компенсацій оренди житла для працівників.

Довідка. Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в Укрзалізниці захворіли на коронавірус 33 особи, серед них 1 людина підключена до апарату штучної вентиляції легень.

До слова, Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах після скасування карантину і відновлення сполучення.