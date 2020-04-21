18:14
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Укрзалізниця може перейти на 4-денний робочий тиждень через COVID-19

      - Читать новость на русском
      Які зміни чекають УЗ через карантин / 5.ua / Ілюстративне фото

      Якщо карантин продовжать, Укрзалізниця може з 1 липня 2020 року перевести своїх працівників на 4-денний робочий тиждень

      Відповідне рішення було ухвалене на засіданні правління компанії, повідомляє пресслужба УЗ.

      Цікаво Мені за це болить, – Криклій про величезні зарплати в Укрзалізниці

      Голова наглядової ради компанії Шевкі Аджунер підкреслив, що ситуація в Україні та світі різко і швидко змінюється. Саме тому Укрзалізниця вже розглядає подальші заходи, які при потребі будуть втілені.

      Головна мета – забезпечення здоров'я та безпеки для наших співробітників та клієнтів. А також операційна та фінансова стабільність компанії при підтримці належного рівня ліквідності та збереженні робочих місць,
      – пояснив він.

      Підприємство вже вжило низку антикризових заходів. Наприклад, обмежило закупівлі ресурсів та послуг, які не пов'язані з його основною діяльністю. Було знижено витрати дизельного пального та електроенергії.

      Також Укрзалізниця тимчасово призупинила комісійний розгляд питань щодо одноразових заохочень, доплат, надбавок, компенсацій оренди житла для працівників.

      Довідка. Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в Укрзалізниці захворіли на коронавірус 33 особи, серед них 1 людина підключена до апарату штучної вентиляції легень.

      До слова, Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах після скасування карантину і відновлення сполучення.

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Робота Ринок праці Укрзалізниця Залізниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Три поради для бізнесу: як розвиватися під час карантину
      Наталія Ковальова
      сьогодні , 07:05 Рік після перемоги Зеленського: що вдалося зробити
      Ярослав Голобородько