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"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов на Троицу: названия рейсов

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Укрзализныця
Укрзализныця / "Информатор"

"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов на Троицу, 26-28 мая.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Пассажирам предложено почти 80 дополнительных рейсов во всех направлениях.

Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 25, 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев – Львов осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 05:27, прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 755/756 Киев – Львов отправится в рейсы 25 и 28 мая. Отправление из Киева в 23:31, прибытие во Львов в 05:43. В обратном направлении отправление со Львова в 23:00, и прибытие в Киев в 05:18.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 25 и 28 мая. Отправление из Киева в 07:28, и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 207 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева 25 и 27 мая в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. В обратном направлении будет отправляться из Ужгорода 26 и 28 мая в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

Поезд № 217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов будет отправляться из Киева 25 и 27 мая в 15:14 и прибудет в Рахов в 06:56. В обратном направлении отправится из Рахова 26 и 28 мая в 17:44 и прибудет в Киев в 09:22.

Поезд № 177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 27 мая. Отправление из Киева в 06:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 151 Киев – Херсон будет курсировать 28 мая. Отправление из Киева в 08:00 и прибытие в Херсон в 18:57. В обратном направлении отправление в 09:30 и прибытие в 19:16.

Поезд № 223/224 Киев – Одесса осуществит рейсы 28 мая. Отправление из Киева в 07:38 и прибытие в Одессу в 18:15. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:07 и прибытие в Киев в 20:37.

Поезд № 164/163 Киев – Харьков совершит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 06:52 и прибытие в Харьков в 15:03. В обратном направлении отправление в 12:49 и прибытие в 21:00.

Поезд № 242 Кременчуг – Киев отправится из Кременчуга 25 мая в 09:15 и прибудет в 19:14. Обратно из Киева отправится 29 мая в 10:34 и прибудет в 19:45.

Поезд № 780/779 Винница – Сумы будет курсировать 25, 26, 27, 28 мая. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

Поезд № 272/271 Одесса – Харьков будет курсировать 24, 26 и 28 мая в Харьков и 25, 27 и 29 мая – в Одессу. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков в 08:02, в обратном направлении отправление в 16:13 и прибытие в 09:03.

Поезд № 235 Харьков – Ужгород будет курсировать 26 мая в Ужгород и 28 мая в Харьков. Отправление из Харькова в 10:27 и прибытие в Ужгород в 11:50. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Харьков в 19:30 на следующий день.

Поезд № 276/275 Львов – Днепр будет курсировать 25, 27 и 29 мая в Днепр и 24, 26, 28 и 30 мая – во Львов. Отправление со Львова в 13:00 и прибытие в Днепр в 08:15, в обратном направлении – отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

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Среди дополнительных рейсов "Укрзализныця" назначила следующие:

Поезд № 92 Константиновка – Одесса осуществит дополнительные рейсы 25, 27, 29 мая и обратно 24, 26, 28 и 30 мая. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:07. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

Поезд № 747/748 Киев – Тернополь в дополнительный рейс отправится 26 мая в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 27 мая поезд отправится в 04:04 и прибудет в Киев в 10:01.

Поезд № 787 Харьков – Константиновка в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Теги: Новости Украины Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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