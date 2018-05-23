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"Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів на Трійцю: назви рейсів

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Укрзалізниця
Укрзалізниця / "Інформатор"

"Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів на Трійцю, 26-28 травня.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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Пасажирам запропоновано майже 80 додаткових рейсів у всіх напрямках.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 25, 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати об 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Поїзд № 755/756 Київ – Львів відправиться в рейси 25 та 28 травня. Відправлення з Києва о 23:31 та прибуття до Києва о 05:43. У зворотному напрямку відправлення зі Львова о 23:00 та прибуття до Києва о 05:18.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 25 та 28 травня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить об 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 207 Київ – Ужгород відправлятиметься з Києва 25 та 27 травня о 15:28 та прибуватиме до Ужгорода о 10:08. У зворотному напрямку відправлятиметься з Ужгорода 26 та 28 травня о 18:17 та прибуватиме до Києва о 10:37.

Поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів вирушатиме з Києва 25 та 27 травня о 15:14 та прибуде до Рахова о 06:56. У зворотному напрямку відправиться з Рахова 26 та 28 травня о 17:44 та прибуде до Києва 09:22.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 27 травня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 151 Київ – Херсон курсуватиме 28 травня. Відправлення з Києва о 08:00 та прибуття до Херсону о 18:57. У зворотному напрямку відправлення о 09:30 та прибуття о 19:16.

Поїзд № 223/224 Київ – Одеса здійснить рейси 28 травня. Відправлення з Києва о 07:38 та прибуття до Одеси о 18:15. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:07 та прибуття до Києва о 20:37.

Поїзд № 164/163 Київ – Харків здійснить рейси 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 06:52 та прибуття до Харкова о 15:03. У зворотному напрямку відправлення о 12:49 та прибуття о 21:00.

Поїзд № 242 Кременчук – Київ відправиться з Кременчука 25 травня о 09:15 та прибуде о 19:14. Зворотно з Києва вирушить 29 травня о 10:34 та прибуде о 19:45.

Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 25, 26, 27, 28 травня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 272/271 Одеса – Харків курсуватиме 24, 26 та 28 травня до Харкова та 25, 27 та 29 травня – до Одеси. Відправлення з Одеси о 16:01 та прибуття до Харкова о 08:02, у зворотному напрямку відправлення о 16:13 та прибуття о 09:03.

Поїзд № 235 Харків – Ужгород курсуватиме 26 травня до Ужгорода та 28 травня до Харкова. Відправлення з Харкова о 10:27 та прибуття до Ужгорода о 11:50. У зворотному напрямку відправлення о 18:00 та прибуття до Харкова о 19:30 наступної доби.

Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 25, 27 та 29 травня до Дніпра та 24, 26, 28 та 30 травня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку – відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.

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Серед додаткових рейсів "Укрзалізниця" призначила такі: 

Поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 25, 27, 29 травня та зворотно 24, 26, 28 та 30 травня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:07. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Поїзд № 747/748 Київ – Тернопіль у додатковий рейс вирушить 26 травня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку 27 травня поїзд відправиться о 04:04 та прибуде до Києва о 10:01.

Поїзд № 787 Харків-Костянтинівка в додаткові рейси вирушить 26, 28, 29 та 30 травня. Відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. Із Костянтинівки поїзд вирушить 24, 27, 29 та 30 травня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Теги: Новини України Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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