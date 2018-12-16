"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов: инфографика

На период новогодне-рождественских праздников "Укрзализныця" открыла продажу билетов на пять дополнительных поездов.

Об этом сообщили в пресс-центре компании.

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Известно, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр – и из Одессы – в Ужгород.

Как отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, в целом на зимние праздники открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов, всего планируется назначить 30 дополнительных поездов.

Чтобы все желающие смогли доехать до мест отдыха и встретить праздники в кругу родных и близких. Благодаря этим поездам и их эффективном обращении сможем перевезти на 5 – 7 % пассажиров больше, чем в прошлом году,

– отметил Евгений Кравцов.

В "Укрзализныце" напомнили, что ввели новые прямые маршруты "Ивано-Франковск – Днепр", "Запорожье – Ужгород", "Кривой Рог – Ужгород" и "Сумы – Винница" путем продления существующих маршрутов поездов.

Ранее 24 канал писал, что "Укрзализныця" на период новогодне-рождественских праздников – от 15 декабря до 15 января, отменила возврат билетов через Интернет и оформление групповых заявок, чтобы предотвратить злоупотребления.