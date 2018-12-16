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      "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов: инфографика

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      "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов
      "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов / Фото из открытых источников

      На период новогодне-рождественских праздников "Укрзализныця" открыла продажу билетов на пять дополнительных поездов.

      Об этом сообщили в пресс-центре компании.

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      Известно, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр – и из Одессы – в Ужгород.

      Как отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, в целом на зимние праздники открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов, всего планируется назначить 30 дополнительных поездов.

      Чтобы все желающие смогли доехать до мест отдыха и встретить праздники в кругу родных и близких. Благодаря этим поездам и их эффективном обращении сможем перевезти на 5 – 7 % пассажиров больше, чем в прошлом году,
      – отметил Евгений Кравцов.

      укрзалізниця

      В "Укрзализныце" напомнили, что ввели новые прямые маршруты "Ивано-Франковск – Днепр", "Запорожье – Ужгород", "Кривой Рог – Ужгород" и "Сумы – Винница" путем продления существующих маршрутов поездов.

      Ранее 24 канал писал, что "Укрзализныця" на период новогодне-рождественских праздников – от 15 декабря до 15 января, отменила возврат билетов через Интернет и оформление групповых заявок, чтобы предотвратить злоупотребления.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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