"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 15 "святкових" поїздів: інфографіка

На період новорічно-різдвяних свят "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на п’ять додаткових поїздів.

Про це повідомили у прес-центрі компанії.

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Відомо, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Ужгорода, Львова, Ковеля та Дніпра, і з Одеси – до Ужгорода.

Як зазначив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов, загалом на зимові свята відкрито продаж квитків на 15 додаткових поїздів, загалом планується призначити 30 додаткових поїздів.

Щоб усі охочі змогли доїхати до місць відпочинку та зустріти свята у колі рідних та близьких. Завдяки цим поїздам та їх ефективному обігу зможемо перевезти на 5 – 7 % пасажирів більше, ніж минулоріч,

– зазначив Євген Кравцов.

В "Укрзалізниці" нагадали, що запровадили нові прямі маршрути "Івано-Франківськ – Дніпро", "Запоріжжя – Ужгород", "Кривий Ріг – Ужгород" та "Суми – Вінниця" шляхом подовження маршрутів існуючих поїздів.

Раніше 24 канал писав, що "Укрзалізниця"на період новорічно-різдвяних свят – від 15 грудня до 15 січня, скасувала повернення квитків через Інтернет та оформлення групових заявок, аби запобігти зловживанням.