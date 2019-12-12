Укрзализныця планирует продавать билеты со скидкой во время раннего заказа: детали

АО "Укрзализныця" планирует в будущем обновить систему продажи билетов и продавать их, как авиабилеты – со скидкой, которая будет привязана к времени приобретения билета.

Чем раньше пассажир купит билет, тем дешевле он ему обойдется. Об этом сообщил член правления Укрзализныци Марчин Целеевский в интервью "БизнесЦензор", отметив, что у них почти постоянная цена на билет во все дни.

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"Эта цена и ценообразование не учитывают потребности огромного пласта людей. И это неправильно. Таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше. Что нужно изменить? Мы хотим продавать билеты, как в самолете", – сказал Целеевский.

Он пояснил, что в будущем УЗ хотела бы заблаговременно продавать билеты с наименьшей ценой, а уже ближе к дате поездки повышать стоимость.

Этот вопрос сейчас в процессе разработки, сейчас мы проводим исследования,

– заявил член правления.

Укрзализныця увеличит стоимость билетов на проезд в своих поездах на 22%. Увеличение цен будет происходить постепенно с марта 2020 года по январь 2021 года. Стоимость билетов на пассажирские перевозки будет расти с марта на 2% ежемесячно.



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