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      Укрзализныця планирует продавать билеты со скидкой во время раннего заказа: детали

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      Цены на билеты / gettyimages

      АО "Укрзализныця" планирует в будущем обновить систему продажи билетов и продавать их, как авиабилеты – со скидкой, которая будет привязана к времени приобретения билета.

      Чем раньше пассажир купит билет, тем дешевле он ему обойдется. Об этом сообщил член правления Укрзализныци Марчин Целеевский в интервью "БизнесЦензор", отметив, что у них почти постоянная цена на билет во все дни.

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      "Эта цена и ценообразование не учитывают потребности огромного пласта людей. И это неправильно. Таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше. Что нужно изменить? Мы хотим продавать билеты, как в самолете", – сказал Целеевский.

      Он пояснил, что в будущем УЗ хотела бы заблаговременно продавать билеты с наименьшей ценой, а уже ближе к дате поездки повышать стоимость.

      Этот вопрос сейчас в процессе разработки, сейчас мы проводим исследования,
      – заявил член правления.

      Укрзализныця увеличит стоимость билетов на проезд в своих поездах на 22%. Увеличение цен будет происходить постепенно с марта 2020 года по январь 2021 года. Стоимость билетов на пассажирские перевозки будет расти с марта на 2% ежемесячно.

      ціна на поїзд квитки на поїзд укрзалізниця
      Как будут дорожать билеты на поезда в 2020 году / инфографика 24 канала

      Что еще изменится в Укрзализныце: планы Мининфраструктуры

      • Обновят подвижной состав, а именно приобретут 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов; заключат соглашения по 40 тепловозам и 200 электровозам;
      • электрифицируют 110 километров пути для ускорения движения поездов;
      • запустят новые маршруты – внутренние и международные;
      • заменят освещение в вагонах, обновят постельное белье, усовершенствуют систему уборки в поездах.
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Транспорт Укрзализниця Цены
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