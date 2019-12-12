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      Укрзалізниця планує продавати квитки зі знижкою під час раннього замовлення: деталі

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      Ціни на квитки / gettyimages

      АТ "Укрзалізниця" планує в майбутньому оновити систему продажу квитків і продавати їх, як авіаквитки – зі знижкою, яка буде прив'язана до часу придбання квитка.

      Чим раніше пасажир купить квиток, тим дешевше він йому коштуватиме. Про це повідомив член правління Укрзалізниці Марчін Целеєвський в інтерв'ю "БізнесЦензор", зазначивши, що у них майже постійна ціна на квиток в усі дні.

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      "Ця ціна і ціноутворення не враховують потреби величезного пласту людей. І це неправильно. Таким підходом ми ніби зрівнюємо всіх людей в плані доходу, забуваючи про те, що для деяких людей наша ціна занадто висока, а деякі можуть платити більше. Що потрібно змінити? Ми хочемо продавати квитки, як у літаку", – сказавЦелеєвський.

      Він пояснив, що в майбутньому УЗ хотіла б завчасно продавати квитки з найменшою ціною, а вже ближче до дати поїздки підвищувати вартість.

      Це питання зараз у процесі розробки, зараз ми проводимо дослідження,
      – заявив член правління.

      Укрзалізниця збільшить вартість квитків на проїзд у своїх поїздах на 22%. Збільшення цін відбуватиметься поступово з березня 2020 року по січень 2021 року. Вартість квитків на пасажирські перевезення зростатиме з березня на 2% щомісяця.

      ціна на поїзд квитки на поїзд укрзалізницяЯк дорожчатимуть квитки на потяги у 2020 році / інфографіка 24 каналу

      Що ще зміниться в Укрзалізниці: плани Мінінфраструктури

      • Оновлять рухомий склад, а саме придбають 2000 вантажних і 26 пасажирських вагонів; укладуть угоди щодо 40 тепловозів та 200 електровозів;
      • електрифікують 110 кілометрів колії для пришвидшення руху потягів;
      • запустять нові маршрути – внутрішні та міжнародні;
      • замінять освітлення у вагонах, оновлять постільну білизну, вдосконалять систему прибирання у потягах.

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Укрзалізниця Транспорт Ціни
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