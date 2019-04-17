"Укрзализныця" покупает российские детали по завышенной в 5 раз цене, – расследование

ПАО "Укрзализныця" закупает детали российского производства по завышенной в 2-5 раз цене. Происходят такие закупки путем создания искусственных условий на тендерах для нужных фирм.

Так, в сентябре 2018 года филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" провел тендер на закупку локомотивных скоростемеров и запчастей к ним на общую сумму 25 миллионов 500 тысяч гривен, сообщает проект "Железная дорога без коррупции".

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Участие в тендере приняли 2 участника – ООО "Электротех" и ООО "НТП "Трансинвест". Их предложения отличались только на 1000 гривен, но "конкуренты" не снижали цены.

Обе фирмы подали идентичные справки и письма согласования и предлагали продукцию одного производителя – ОАО "Электромеханика" из российского города Пенза.

Анализ цен показал, что стоимость продукции существенно отличается от цены на эти товары в России, отметили в "Железной дороге без коррупции". Так, скоростемер 3СЛ2М железная дорога покупала по 86 тысяч гривен. А в России он в розницу стоит 38 тысяч рублей (около 17 тысяч гривен). Таким образом "Укрзализныця" закупила детали почти в 5 раз дороже, чем их продает производитель.



Скоростемеры 3СЛ2М, которые "Укрзализныця" купила в России за 86 тысяч гривен за штуку

При этом в Украине не производят локомотивные скоростемеры и запчасти для них. Ведь для этого надо пройти долгую процедуру согласования производства и допуска к применению.

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Кроме того, в конце 2018 года "Центр обеспечения производства" решил увеличить объем заказа до 30,1 миллиона гривен. Поэтому переплата могла возрасти до 2/3 ее стоимости.

Кстати, ООО "НТП "Трансинвест" было зарегистрировано в Киеве в середине 2014 года. Зарегистрировал компанию житель оккупированного Крыма Максим Ковальчук. По месту регистрации найти компанию невозможно: в документах указан только номер четырехэтажного административного здания – улица Приорско, 21.

Несмотря на это, в ноябре 2018 года "Центр обеспечения производства" заказал фирме запчасти к дизелям тепловозов за 4,26 миллиона гривен. И компании были поставлены запчасти производства российского ОАО "Коломенский завод".

Согласно заключенному договору, цена одной форсунки дизеля Д-49 составляла 10 тысяч 800 гривен. В Украине такие форсунки продают по 1 тысячи 800 гривен,

– утверждают авторы публикации.



Запчасть к дизелю, которую "Укрзализныця" купила в России за 10 тысяч 800 гривен

Всего на этом контракте "Укрзализныця" переплатила более чем в 5 раз. С такой же накруткой были закуплены и контакторы для локомотивов, отмечают расследователи.

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"Всего за 5 лет своего существования "НТП "Трансинвест" заключило договоры с "УЗ" на сумму 450 миллионов гривен. При этом против фирмы открыт ряд производств, которые ведут в ГПУ, и в НАБУ, и в Донецкой полиции", – отметили авторы расследования.

Однако история "Трансинвест" далеко не единичная. Так, в середине 2018 года "Укрзализныця" приобрела на 50 миллионов гривен российского провода. Единственными допущенными к тендеру участниками стали ООО "Техэлектропром" и ООО "Эней". Оба предлагали продукцию от ООО "ЗМИ-Профит" из российского города Магнитогорск. Разница в ценах была минимальной и без всякой конкуренции.

А еще до этого "Укрзализныця" закупила на 120 миллионов гривен российскую проволоку в ООО "Интеркабель-Киев". На тендер пришли только 2 участника – ООО "Техэлектропром" и ООО "Интеркабель Киев". Последнее выиграло закупку без конкуренции. Оба участника предлагали провода АО "Росскат" из российского города Нефтегорск.

На сегодня Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о закупке "Укрзализныцей" кабельно-проводниковой продукции российского производства за 950 миллионов гривен в трех фирм: ООО "Техэлетропром", ООО "Эней" и ООО "Интеркабель Киев". Детективы подозревают, что переплата по этим сделкам составила около 225 миллионов гривен.

Среди прочего со значительной переплатой в последние годы "Укрзализныця" покупала и российские реле, генераторы, редукторы и многое другое. Все эти закупки проходили по одному сценарию – никакой конкуренции и заоблачные цены.