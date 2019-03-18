Корупція в "Укзалізниці" затьмарює розкрадання в "Укроборонпромі": шокуючі цифри

Корупційні оборудки в українській оборонці шокувала громадськість. Проте мало хто знає, що ці схеми працюють і в "Укрзалізниці" зі значно більшим розмахом і завзяттям. А розкрадання перевалюють за мільярд гривень.

Про це свідчить розслідування громадської організації "Zалізниці без корупції", що моніторить корупціогенні фактори в системі публічних закупівель "Укрзалізниці".

Далі мова про корупційні схеми з вагонними повітророзподільниками 483-А – запчастинами, які відповідають за гальмування поїзда. В Україні офіційно ці пристрої не виготовляє жодна компанія. Їх виробляє лише російський ВАТ "МТЗ Трансмаш". Проте, на відміну від оборонних деталей, повітророзподільники з Росії офіційно продаються в Україні, а "МТЗ Трансмаш" навіть має офіційного дилера – ТОВ "ВО Укрспецкомплект".



Повітророзподільник 483-А

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У 2016-му УЗ оголосила про відродження виробництва вантажних вагонів на власних заводах, а це свідчило про великі замовлення російських деталей і великі контракти. Ну і звісно ж залізниця не збиралася закуповувати повітророзподільники напряму у дилера, а закуповувала запчастини в російського виробника через фіктивні фірми-прокладки.

Як працювало посередництво на російських деталях?

У тому ж 2016-му створюється цілий ряд фіктивних компаній, які розігрують між собою всі тендери, де фігурують повітророзподільники 483-А. Спочатку закупівлі розігрує трійка швидкоруч створених компаній ТОВ "Українська машинобудівельна техніка", ТОВ "Технорейлгруп" та їх постійний формальний конкурент – ТОВ "Українська великовантажна техніка".

За лічені місяці існування фіктивні фірми виграють тендери на сотні мільйонів гривень, а вартість закупівель УЗ завищувала в 2,5 рази. Так в 2017 році у дилера ВАТ "МТЗ Трансмаш" – ТОВ "ВО "Укрспецкомплект" повітророзподільники 483-А можна було придбати вроздріб по ціні 16 380 грн з ПДВ за штуку. В цей же час залізниця закуповувала ці ж повітророзподільники по 35 300 грн оптом, тисячами штук.

УЗ могла купувати ці пристрої принаймні в 2,5 рази дешевше вже на українському ринку, але не стала. А фірми-прокладки колекціонували мультимільйонні замовлення, не маючи ні працівників, ні виробництва.



Та очевидно, багатомільйонної маржі від посередництва на російських деталях організаторам схеми показалося замало. І ці ж фірми-посередники починають постачати інші деталі, які вже виготовляють в Україні.

Жоден зі справжніх виробників конкуренцію фіктивним фірмам ТОВ "Українська машинобудівельна техніка" та ТОВ "Технорейлгруп" не міг скласти, адже тендерний комітет з будь-яких підстав відхиляв їх пропозиції. Навіть попри те, що ці пропозиції були вдвічі дешевшими.

Наприклад, в одному з тендерів виробник "Дніпродзержинський сталеливарний завод" пропонує значно дешевші ціни на свою продукцію, але тендерний комітет відхиляє його пропозицію через безглузду підставу – відсутність сертифікату на позицію "дошка фірмова" загальною вартістю 6000 грн.

Замість того, аби заплатити 2 мільйони гривень виробнику, УЗ платить 3,8 мільйонів гривень посереднику.

Чи знало керівництво "Укрзалізниці" про існування схеми?

Безумовно, знало. Так, в 2017-му після чергової публікації ГО "Zалізниці без корупції", до її керівника звернулася прес-секретар члена правління УЗ Іренеуша Василевського, який відповідає за ремонт і будівництво вантажних вагонів.

Прес-секретар заявила, що інформація є "неправильною" та про те, що УЗ невдовзі надасть "не публічно" відповідь.

Я думаю нам варто розібратись до кінця і по закінченню ми вас повідомимо, – запевнила прес-секретар члена правління.

Проте навіть через рік жодної відповіді в "УЗ" так і не надали...

Напевно польським менеджерам платять мільйонні зарплати зовсім не для того, аби вони копирсалися "в брудній білизні" найбільшої державної компанії і за сумісництвом годівниці владних структур, – вважає голова "ZБК" Володимир Доценко.

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Що свідчить про фіктивність груп-прокладок?

Так, на 1,5 роки в закупівлі "Укрзалізниці" встановили гегемонію двох прокладок – ТОВ "Українська машинобудівельна техніка" та ТОВ "Технорейлгруп". Але дуже скоро з'ясовується, що ці компанії існували лише на папері.

Про це правоохоронні органи знали. Нацполіція, за зверненням СБУ, відкрила кримінальну справу і під час перевірки рахунків фірми встановила, що тільки 20% коштів, отриманих від залізниці, йшли на закупівлю запчастин до рухомого складу. Решта витрачалася, нібито, на закупівлю побутових товарів та харчових продуктів. А по факту просто перераховувалася на рахунки конвертаційних центрів для оготівкування.

Більше того, отримавши дозвіл суду на перевірку документів діяльності ТОВ "Українська машинобудівельна техніка", слідчі встановили, що фірма відсутня за місцем своєї реєстрації. А під час перевірки інформації про працівників викрили, що постачальник "Укрзалізниці" не має зареєстрованого спеціалізованого персоналу для виконання постачання такої продукції як запчастини рухомого складу.

Після подальшої перевірки стають відомими шокуючі обставини – більшість продукції, яку поставляли ТОВ "Українська машинобудівельна техніка" та ТОВ "Технорейлгруп", підпільно виготовляли в таємному цеху на Полтавщині! Вживані або непридатні запчастини перефарбовували, відновлювали і поставляли як нові на вагонобудівні заводи "Укрзалізниці".

Фіктивні компанії легітимізували тіньовий ринок вживаних деталей на 400 мільйонів гривень. Враховуючи, що на УЗ щодня розкрадають близько 150-170 вантажних вагонів, фіктивні компанії займалися лише легімітизацією тіньового ринку вживаних деталей.

І ще кілька цікавих деталей. Участь в тендерах Укрзалізниці ТОВ "Українська машинобудівельна техніка" та ТОВ "Технорейлгруп" приймали з одного комп'ютера, в офісі по вул. Матросова, 19, м. Кам'янське на Дніпропетровщині. Там же знаходилися документи учасників цієї схеми. Підпільне "виробництво" СБУ виявить ще в лютому 2018-го і повідомить, що в результаті його діяльності на залізницю проштовхнули неліквід запчастин на 400 мільйонів гривень!

Але мине зовсім небагато часу – і Генпрокуратура "поховає" резонансну справу… А учасники фіктивної схеми навіть відсудять гроші в УЗ за поставлений брак.

Офіційно ми не бачили постанови про закриття, але з весни минулого року відсутні будь які ухвали суду про цьому кримінальному поводженню, а з серпня ці фірми через суд стягнули з залізниці кошти за поставлений товар. Це свідчить про відсутність арешту рахунків і підозри для них з боку слідства. Тобто справу таки "злили", – коментує Даценко.

Наступниками тіньових компаній стали… знову фіктивні фірми

Після арешту рахунків ТОВ "Українська машинобудівельна техніка" та ТОВ "Технорейлгруп" куратори схеми завзято і швидко шукали альтернативні варіанти прокладок. Та особливо ніхто не переймався: наступниками "великої" справи стали ТОВ "Рокадатрейд", зареєстрована в приватному будинку на тренера з вільної боротьби Олександра Костюка та ТОВ "Стар Пак Груп", документи якого також виявили в офісі по вул. Матросова 19 під час обшуків. До схеми також приєдналися ще дві прокладки ТОВ "Віс Груп Плюс" і ТОВ "Мантікор".

Фіктивне угрупування за 2,5 роки роздерибанило понад мільярд гривень

Вкрадений мільярд пішов на переплати за постачання російських запчастин та закупівлю підпільного неліквіду, замість нових деталей. Але жоден з правоохоронних органів не зміг зрушити схему з місця. Наскільки міцно вона тримається в найвпливовіших кабінетах можновладців.

ТОВ "Українська машинобудівельна техніка" – 330 млн грн

ТОВ "Технорейлгруп" – 211 млн грн.

ТОВ "Стар Пак Груп" – 220 млн. грн

ТОВ "Віс Груп Плюс" – 156 млн грн

ТОВ "Рокадатрейд" – 111 млн. грн

ТОВ "Мантікор" – 194 млн грн

І це лише одна зі схем, які й до нині працюють в УЗ, попри гучні заяви про скорочення цієї державницької хвороби – шалених розкрадань.

Не обійшлося без "смотрящих" і "друзів" Порошенка в схемі "Укрзалізниці"

Загалом слово "смотрящий" за "Укрзалізницею" можна застосувати до 5 осіб: Михайла Бейліна, Андрія Альоші, Станіслава Лєснікова, Сергія Шута та Владислава Лебедя, ввважає очільник "ZБК"

Так, у кримінальній справ НАБУ про розкадання на "Укрзалізниці" фігурують нардеп БПП Валерій Іщенко і тодішній радник глави Адміністрації президента Михайло Бейлін. Останній, нібито, здійснював негласний нагляд та сприяння в розкраданні "Укрзалізниці".

Ще одним "смотрящим" УЗ називають Андрія Альошу – близького до сім'ї Януковича. Вплив Альоші на "Укрзалізниці" підтверджував і Міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Проте найвпливовіші "смотрящі", вочевидь, – Станіслав Лєсніков, Сергій Шут та Владислав Лебедь. За словами голови правління УЗ Євгена Кравцова, з представником трійки "смотрящих" Станіславом Лєсніковим його особисто познайомив Омелян. Проте той наполягає, що з Лєсніковим Кравцов був знайомий раніше їх спільної зустрічі, а призначення Кравцова головою правління УЗ в Адміністрації президента України нібито лобіював саме Лєсніков.

Кравцов сказав, що це я його познайомив зі Станіславом Лєсніковим. Я твердо переконаний, що Станіслав Лєсніков знав його набагато раніше. Але знову-таки, це неважливо. В українській політиці є багато людей, які когось з кимось знайомили. Головне те, на кого вони працюють… Я знаю, що Станіслав Лєсніков раніше точно був в орбіті Євгена Кравцова, або Євген Кравцов був в орбіті Станіслава Лєснікова. Наскільки ця ситуація триває зараз, мені складно коментувати, оскільки я не контактую зі Станіславом Лєсніковим. Хоча я чув відлуння розмов темних особистостей з бізнесом: "УЗ під повним контролем, давайте працювати разом". Сподіваюся, це – блеф, – зазначив Омелян в одному з інтерв'ю.

Насамкінець, важливо зазначити: Станіслав Лєсніков, Сергій Шут та Владислав Лебедь фігурували в кримінальній справі СБУ про вплив на правління УЗ під час надання "знижок" на тарифи вантажних перевезень для "Другої вантажної компанії в Україні", яка займається російським транзитом.

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