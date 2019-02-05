"Укрзализныця" получила все 30 локомотивов General Electric по прошлогоднему соглашению
В пятницу, 1 февраля, в порт Черноморска доставили пять последних тепловозов General Electric по контракту на 30 локомотивов, который был подписан в 2018 году.
Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил об этом на своей странице в Facebook.
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Последние 5 встречали в Черноморскую в пятницу. Дальше – маршрут уже отработан. Сначала – на Крюковский вагоностроительный завод. Там на доукомплектовании находятся еще 10 американских локомотивов,
– написал Кравцов.
Он также отметил, что на сегодня 15 тепловозов GE, уже находятся в работе, и демонстрируют крайне эффективные показатели.
В качестве примера – на 30% экономим топливо на участке Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха. К тому же, машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 километров, а тепловозы GE – 540 километров,
– отметил чиновник.
Глава "Укрзализныци" добавил, что благодаря эффективной работе новых локомотивов на Приднепровской, Донецкой и Одесской филиалах, железнодорожникам удалось с помощью пятнадцати тепловозов обеспечить четверть тепловоз.
General Electric – многоотраслевая американская корпорация, которая на сегодня является крупнейшим в мире производителем многих видов техники, в частности локомотивов, энергетических установок, газовых турбин, авиационных двигателей и медицинского оборудования. Компания была основана в 1878 году изобретателем Томасом Эдисоном, а сейчас является одной из крупнейших публичных компаний мира.
В феврале 2018 корпорация General Electric подписала долгосрочное рамочное соглашение с ОАО "Укрзализныця" на 1 миллиард долларов. Первый ее этап предусматривал поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, а также локализацию определенной части производства в Украине. На втором этапе General Electric должна поставить в течение 7 лет 150-175 тепловозов.
10 сентября в Украину прибыл первый локомотив General Electric, а впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать покупку локомотивов General Electric за, вероятно, завышенной цене.
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