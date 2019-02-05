"Укрзалізниця" отримала усі 30 локомотивів General Electric за минулорічною угодою

У п'ятницю, 1 лютого, в порт Чорноморська доставили п’ять останніх тепловозів General Electric за контрактом на 30 локомотивів, який було підписано у 2018 році.

Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив про це на своїй сторінці у Facebook.

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Останні 5 зустрічали у Чорноморську у п’ятницю. Далі – маршрут вже відпрацьований. Спочатку – на Крюківський вагонобудівний завод. Там на доукомплектуванні перебувають ще 10 американських локомотивів,

– написав Кравцов.

Він також зауважив, що станом на сьогодні 15 тепловозів GE, що вже перебувають в роботі, демонструють вкрай ефективні показники.

Як приклад – на 30% економимо пальне на ділянці Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. До того ж, машини старого парку за добу проходять у середньому 360 кілометрів, а тепловози GE – 540 кілометрів,

– наголосив чиновник.

Глава "Укрзалізниці" додав, що завдяки ефективній роботі нових локомотивів на Придніпровській, Донецькій та Одеській філіях, залізничникам вдалося за допомогою п’ятнадцятьох тепловозів забезпечити чверть теплотяги.

General Electric – багатогалузева американська корпорація, яка на сьогодні є найбільшим у світі виробником багатьох видів техніки, зокрема локомотивів, енергетичних установок, газових турбін, авіаційних двигунів та медичного обладнання. Компанія була заснована в 1878 році винахідником Томасом Едісоном, а зараз є однією з найбільших публічних компаній світу.

У лютому 2018 року корпорація General Electric підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 мільярд доларів. Перший її етап передбачав постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні. На другому етапі General Electric повинна поставити протягом 7 років 150-175 тепловозів.



10 вересня в Україну прибув перший локомотив General Electric, а згодом Національне антикорупційне бюро України почало розслідувати покупку локомотивів General Electric за, ймовірно, завищеною ціною.