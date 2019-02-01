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      Гучний скандал із запуском експресу до Борисполя: поліція та НАБУ розпочали розслідування

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      Національна поліція почала розслідувати тендерні закупівлі, які під час будівництва залізничного сполучення Київ – Міжнародний аеропорт "Бориспіль" робила невідома фірма, власників якої підозрюють у змові з посадовими особами залізниці.

      Що відомо про скандал з експресом до Борисполя?

      У кінці листопада відбулося гучне відкриття експресу до Борисполя. Наступного дня не менш гучний провал – потяг поламався дорогою до аеропорту за 5 кілометрів до станції призначення. За чотири дні – знову вимушена зупинка.

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      ЦІкаво, що міністр інфраструктури Володимир Омелян називає це технічними труднощами. "Такі технічні труднощі є об'єктивними. На лінії працюють десятирічні дизельні поїзди польського виробництва. З понад 500 поїздок ми маємо лише 4 поломки, це менше 1%", – заявив він.

      Експрес до аеропорту
      Експрес до аеропорту "Бориспіль" поламався на другий день

      Згодом у соціальних мережах з'явилися негативні відгуки. Особливо багато нарікань на безпеку, адже між платформою та вагоном – дуже великий проміжок. Найважче людям з візочками та пасажирам літнього віку. І хоча машиніст повинен вмикати висувну платформу зі своєї кабіни, він це не завжди робить, тому й утворюється небезпечна дірка.

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      Така ж дірка утворилась і у бюджеті під час будівництва. Уже на четвертий день після запуску експресу, національна поліція разом з Антикорупційним бюро починає розслідування.

      У чому звинувачують "Укрзалізницю"?

      Вже в цьому році правоохоронні органи почали паралельно розслідувати дві справи:

      • НАБУ відкрило справу по факту закупівлі програмного забезпечення для квиткового сервісу.

      • Нацполіція проводить розслідування по справі закупівлі робіт по будівництву Бориспільського експресу через фіктивні фірми, а це близько 50 мільйонів гривень.

      Головний офіс
      Головний офіс "Укрзалізниці"

      Лише під час будівництва платформи у Борисполі розікрали 20 мільйонів гривень. Підрядником тут була така собі фірма ТОВ "Рілейт" зі статусним капіталом 100 гривень.

      Проводиться досудове розслідування за фактом привласнення коштів в особливо великих розмірах співробітниками одного з державних підприємств, які за попередньою змовою зі співробітниками іншого приватного підприємства завідомо внесли неправдиві відомості до офіційної документації,
      – відповів директор Департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало.

      До речі, компанія "Рілейд" сама нічого не будувала, а залучила 9 підрядників. За словами керівника проекту "Zалізниця без корупції" Володимира Даценка, кошти пішли якимось фіктивним фірмам і були оготівковані. Тобто виходить, що виконавець не заплатив зарплати та не замовляв ніяких послуг, а гроші просто вивели.

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      Натомість голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов впевнений: його підприємство підставили. Виправдовується, торік провели 18 тисяч тендерів на 35 мільярдів гривень і перевірити кожну компанію нібито не мають змоги. Тим часом, досудове слідство триває. Винним загрожує від 7 до 12 років в'язниці.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Поліція Укрзалізниця Залізниця Гроші Корупція Володимир Омелян НАБУ Розслідування Транспорт
      Джерело: 24 канал
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