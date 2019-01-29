07:07
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Укрзализныця" продолжает увеличивать количество дополнительных поездов и рейсов к 8 марта

      2 Читати новину українською
      Количество рейсов в период продленных выходных увеличено
      Количество рейсов в период продленных выходных увеличено / Фото из открытых источников

      На период продленных выходных к 8 марта назначен еще один дополнительный поезд № 281/282 Днепр – Киев и увеличено количество ранее назначенных рейсов. Всего на даты с 6 по 10 марта уже назначены 7 дополнительных поездов.

      Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

      Читайте также: "Укрзализныця" платит больше: по каким ценам покупают локомотивы и поезда в мире

      24 канал уже сообщал о том, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на период продленных выходных до 8 марта. Компания дополнила этот перечень еще несколькими рейсами.

      В частности, дополнительные поезда № 191/192 Киев – Львов, № 223/224 Киев – Одесса, № 179/180 Киев – Днепр, №163/164 Харьков – Киев и № 167/168 Львов – Одесса отправляться в двусторонние рейсы 8 и 10 марта.

      Дополнительный поезд № 162/161 Николаев – Киев будет курсировать из Николаева 6 и 10 марта, а из Киева 7 и 11 марта. Поезд № 281/282 Днепр – Киев будет отправляться из Днепра 6 марта, а из Киева 11 марта.

      В пресс-службе добавили, что работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться.

      Напомним, что 17 января "Укрзализныця" запустила важную функцию, благодаря которой люди с инвалидностью смогут покупать льготные билеты онлайн. Ранее для приобретения такого билета следовало ехать исключительно в кассы на вокзалах.

       

      Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця Путешествия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 2398
      Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      28 января , 23:00 Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      Іван Яковина 262
      Главные новости 28 января: признание Вакарчука и обвал у оккупантов
      28 января , 22:15 Главные новости 28 января: признание Вакарчука и обвал у оккупантов
      876
      NASA будет защищать Землю от астероидов
      28 января , 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
      Борис Немировський 84
      Луганчане не захотели хвалить Россию даже за халявный iPad
      28 января , 22:01 Луганчане не захотели хвалить Россию даже за халявный iPad
      Ольга Черненко 1239
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прикарпатская перестрелка: Таксисты против пассажиров
       29 декабря 2012 , 18:26 2
      Прогноз погоды на 24 января: Украину охватит мокрый снег и дождь
       24 января , 09:07
      Трампу не нужны экономичные автомобили
       5 августа 2018 , 17:34
      Главные новости футбола 29 октября: Реал уволил Лопетеги, Манчестер Сити и Интер одержали важные победы
       30 октября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук