"Укрзализныця" продолжает увеличивать количество дополнительных поездов и рейсов к 8 марта

На период продленных выходных к 8 марта назначен еще один дополнительный поезд № 281/282 Днепр – Киев и увеличено количество ранее назначенных рейсов. Всего на даты с 6 по 10 марта уже назначены 7 дополнительных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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24 канал уже сообщал о том, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на период продленных выходных до 8 марта. Компания дополнила этот перечень еще несколькими рейсами.

В частности, дополнительные поезда № 191/192 Киев – Львов, № 223/224 Киев – Одесса, № 179/180 Киев – Днепр, №163/164 Харьков – Киев и № 167/168 Львов – Одесса отправляться в двусторонние рейсы 8 и 10 марта.

Дополнительный поезд № 162/161 Николаев – Киев будет курсировать из Николаева 6 и 10 марта, а из Киева 7 и 11 марта. Поезд № 281/282 Днепр – Киев будет отправляться из Днепра 6 марта, а из Киева 11 марта.

В пресс-службе добавили, что работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться.

Напомним, что 17 января "Укрзализныця" запустила важную функцию, благодаря которой люди с инвалидностью смогут покупать льготные билеты онлайн. Ранее для приобретения такого билета следовало ехать исключительно в кассы на вокзалах.