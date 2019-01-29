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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Укрзалізниця" продовжує збільшувати кількість додаткових потягів та рейсів до 8 березня

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      Кількість рейсів на період подовжених вихідних збільшено
      Кількість рейсів на період подовжених вихідних збільшено / Фото з відкритих джерел

      На період подовжених вихідних до 8 березня призначено ще один додатковий поїзд № 281/282 Дніпро – Київ та збільшено кількість раніше призначених рейсів. Загалом на дати з 6 по 10 березня вже призначено 7 додаткових поїздів.

      Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

      Читайте також: "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі

      24 канал вже повідомляв про те, що "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на період подовжених вихідних до 8 березня. Компанія доповнила цей перелік ще кількома рейсами.

      Зокрема, додаткові поїзди № 191/192 Київ – Львів, № 223/224 Київ – Одеса, № 179/180 Київ – Дніпро, №163/164 Харків – Київ та № 167/168 Львів – Одеса вирушатимуть у двосторонні рейси 8 і 10 березня.

      Додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ курсуватиме з Миколаєва 6 та 10 березня, а з Києва 7 та 11 березня. Поїзд № 281/282 Дніпро – Київ відправлятиметься з Дніпра 6 березня, а з Києва 11 березня.

      У прес-службі додали, що робота по призначенню додаткових поїздів триватиме й надалі.

      Нагадаємо, що 17 січня "Укрзалізниця" запустила важливу функцію, завдяки якій люди з інвалідністю зможуть купувати пільгові квитки онлайн. Раніше для придбання такого квитка слід було їхати виключно у каси на вокзалах.

       

      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Подорожі
      Джерело: 24 Канал
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