Улицу в польском Гданьске переименуют в честь города-героя Мариуполя

Мэр Мариуполя предложил политикам польского Гданьска переименовать одну из улиц в честь своего города. Мол, такой шаг был бы очень символичным. Там эту идею восприняли положительно.

Вадим Бойченко также пообещал, что после войны в отстроенном Мариуполе появится улица в честь Гданьска. Об этом политик говорил, выступая на сессии Совета Гданьска.

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Что говорил мэр Мариуполя

Он поблагодарил за военную и гуманитарную помощь со стороны польского правительства. В то же время, призвал международных партнеров помочь немедленно провести полную эвакуацию жителей Мариуполя. По словам Бойченко, одним из ключевых решений, в том числе и для Мариуполя, было бы закрытие неба над Украиной.

Я понимаю, что это сложное политическое решение. Но оно может спасти тысячи жизней украинцев и мариупольцев,

– подчеркнул городской глава.

Как ответили в Гданьске

Глава польского города Александра Дулькевич подчеркнула, что Мариуполь стал для ее земляков примером развития, продвижения демократии и привлечения инвестиций. "Как партнерский город, город-побратим, город солидарности мы остаемся верны нашим принципам", – отметила она.

Чиновница заверила, что после войны Гданьск будет помогать восстанавливать Мариуполь. "Ведь сегодня украинцы стоят на защите общих европейских ценностей", – объяснила она.

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