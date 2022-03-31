Вадим Бойченко також пообіцяв, що після війни у відбудованому Маріуполі з'явиться вулиця на честь Гданська. Про це політик говорив під час виступу на сесії Ради Гданська.

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Що говорив мер Маріуполя

Він подякував за військову й гуманітарну допомогу з боку польського уряду. Водночас закликав міжнародних партнерів допомогти негайно провести повну евакуацію жителів Маріуполя. За словами Бойченка, одним із ключових рішень, зокрема й для Маріуполя, було б закриття неба над Україною.

Я розумію, що це складне політичне рішення. Але воно може врятувати тисячі життів українців та маріупольців,

– підкреслив міський голова.

Як відповіли у Гданську

Очільниця польського міста Олександра Дулькевич підкреслила, що Маріуполь став для її земляків прикладом розвитку, просування демократії та залучення інвестицій. "Як партнерське місто, місто-побратим, місто солідарності ми залишаємося вірними нашим принципам", – зазначила вона.

Посадовиця запевнила, що після війни Гданськ допомагатиме відбудовувати Маріуполь. "Адже сьогодні українці стоять на захисті спільних європейських цінностей", – пояснила вона.

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