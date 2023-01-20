Справились и без ВСУ: в Ульяновске мобилизованные оккупанты массово умерли на полигоне

Мобилизированные оккупанты несут огромные потери не только на поле боя, но и на полигонах. Так, в Ульяновске захватчики умирают из-за пьянок.

Об этом стало известно из разговора российского оккупанта и его девушки. Соответствующее видео обнародовала украинская разведка.

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В Ульяновске захватчики массово умирают на полигоне

Говорят, что те, кто сейчас сидит в Ульяновске, что уж точно в январе едут менять нас. Это уж точно. Мы Мордва. У нас "300-е" есть и 2 "200-ых". А в Ульяновске – они нигде не были, ни в Украине, нигде – у них 30 "300-х",

– рассказал оккупант.

По словам захватчика, на полигоне солдаты умирают из-за пьянок, замерзания от передозировки наркотиками и драк по пьяни.

"Вчера эти дострелялись. Первая рота наша. Гранаты бросали, просто, ну, по пьяни. Доприкалывались, 16 штук прилетело туда. Ну, они сдали, по ходу, свои позиции и туда прилетело", – подчеркнул оккупант.

Оккупанты умирают на полигоне в Ульяновске: смотрите видео

Актуальные потери врага

В целом потери российской армии по состоянию на 20 января достигли 119 300 оккупантов. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 770 захватчиков.

Потери оккупантов в технике: