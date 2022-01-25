Ультиматум НАТО: разум руководства России повреждён

В 2014, когда Россия вторглась в Украину, используя, в том числе одним из оправданий вторжения якобы расширение НАТО на восток, Путин лишь ускорил процесс расширения НАТО, который, на самом деле, сворачивался, но не расширялся.

НАТО просыпается

И вот, Россия предъявляет очередной ультиматум НАТО, требуя уйти из Восточной Европы до границ 1997 года и не принимать Украину в состав альянса.

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В итоге, вступление Украины в НАТО стали обсуждать в новом формате, Киев принимает в режиме нон-стоп борты с поддержкой от своих друзей, а президент США Джо Байден на этой неделе рассмотрит вариант отправки в страны Балтии и Восточной Европы дополнительных войск, в количестве около 5 000 военнослужащих, с возможностью расширения контингента до 50 тысяч.

Кроме того, у границ с Россией будут сосредоточены дополнительные силы и средства ВВС и ВМС США.

Опять грабли

Вот и возникает вопрос. У вас в 2014 году сценарий с агрессией против Украины не только провалился, в конечном итоге, но и вылился в куда больше проблемы, чем у вас были до того.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы ввести против России новые усиленные санкции.

Что вас убеждало в том, что вы сможете диктовать свои условия сейчас? Здравая логика или банальный старческий маразм ваших руководителей? На мой взгляд, скорее второе, чем первое.

Что тут скажешь, коллективный разум руководства России повреждён и рациональных, логических решений от него ожидать не стоит. Факты тому, как говорится, – на лицо. Но, к сожалению, нам от того не легче.

До 2014 года военный бюджет Североатлантического альянса неоднократно поддавался членами альянса критике за неоправданный объём, а США планомерно, год от года, уменьшали свою группировку в Европе, выводили войска и технику. Все находились в состоянии иллюзорного спокойствия и эфемерной неги.

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В 2014 году все кардинально изменилось и бюджет НАТО, не только стал расти, но и в Европу вернулись войска США, причём, в разы большем, чем до того.

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