Ультраправые побеждают в первом туре парламентских выборов во Франции: результаты экзитполов
Во Франции 30 июня состоялись досрочные парламентские выборы. Согласно результатам экзитполов, в первом туре побеждает ультраправая партия "Национальное объединение".
Пророссийская лидерка партии Марин Ле Пен уже опубликовала сообщение: "Когда люди голосуют, они побеждают". Стоит заметить, что она уже заявила, что запретит отправку войск в Украину в случае своей победы на парламентских выборах во Франции.
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Какие результаты экзитполов на парламентских выборах во Франции
Согласно результатам экзитполов Ifop, которые опубликовало издание Le Figaro:
- партия "Национальное объединение" получила 34,2% голосов;
- ультралевый "Новый народный фронт" – 29,1% голосов;
- политсила президента Эммануэля Макрона на третьем месте – 21,5% голосов.
Согласно данным экзитпола, проведенного Elabe для BFMTV, RMC и La Tribune:
- "Национальное объединение" заняло менее – 33% голосов;
- "Народный фронт" – 28,5% голосов,
- коалиция Макрона – 22%.
Кстати, явка в первом туре парламентских выборов во Франции стала самой высокой в 21 веке. Предварительно, она составляет 69,7%.
Стоит заметить, что во Франции, если кандидаты не получат абсолютного большинства голосов, будет второй тур выборов. Он запланирован на 7 июля 2024 года.