Ультраправые силы Франции объединяются: ведут переговоры, чтобы победить Макрона

Две ведущие ультраправые силы страны проводят переговоры о возможном объединении для формирования следующего правительства. Это произошло через день после объявления президентом Франции Эмманюэлем Макроном досрочных выборов.

Главный кандидат на выборах в Европарламент от ультраправой партии "Реконкиста" Марион Марешаль встретилась в понедельник с де-факто лидером "Национального объединения" Марин Ле Пен и президентом этой партии Жорданом Барделлой. Целью встречи было обсуждение потенциального альянса.

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Французские ультраправые обсуждают возможность объединения

Марешаль, которая ранее была депутатом парламента от "Национального объединения" и является внучкой основателя партии Жан-Мари Ле Пена, накануне президентских выборов 2022 года присоединилась к "Реконкисте" под руководством известного радикального правого журналиста Эрика Земмура.

Хотя ее партия значительно меньше "Национального объединения" и едва преодолела 5-процентный порог на выборах в воскресенье, ее поддержка может стать решающей на национальном уровне.

После выборов Марешаль призвала к объединению с "Национальным объединением".

Национальный лагерь одержал историческую победу. Учитывая серьезность ситуации для нашей страны, я очень хотела встретиться с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой, чтобы воспользоваться возможностью создать правительственную коалицию,

– отметила она.

В телевизионном интервью Ле Пен сообщила, что встретится с рядом политических лидеров для создания большинства, не уточнив, достигла ли она договоренности со своей племянницей.

Она также отметила, что "Национальное объединение" может воздержаться от выдвижения кандидатов против депутатов от консервативной партии "Республиканцы", если будет достигнуто соглашение.

Несмотря на четкую позицию Марешаль по единству, остается неясным, поддерживает ли ее президент и основатель партии Эрик Земмур.

Барделла высоко оценил "конструктивную позицию" Марешаль, отметив, что она отличается от Земмура, который призвал к созданию "крупнейшей правой коалиции" без конкретизации "Национального объединения" как потенциального партнера.

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