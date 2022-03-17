Улыбнитесь, поздоровайтесь и примите, – Садовый призвал помочь беженцам

Мэр Львова призвал местных принять беженцев и переселенцев радушно и с любовью. Ведь каждый из них – такой же украинец, как и мы все.

Не стоит обращать внимание на взгляд или язык других. Надо просто делать добро. Садовый обратился к львовянам 17 марта.

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Не надо оценивать их взгляд, язык или говор. Позвольте человеку, который вернулся из ада, почувствовать себя в безопасности и адаптироваться к новой реальности,

– написал мэр.

"Улыбнитесь, поздоровайтесь и примите. Помогите на украинском, делайте добро на украинском и оно обязательно вернется", – добавляет Садовый.

Как только мы начнем быть хоть немного добрее, то Россия проиграет на всех фронтах. Иначе быть не может.

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