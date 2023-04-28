Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российские войска атаковали Умань в 4:30 утра, пишет 24 Канал. Одна из ракет оккупантов попала в 9-этажное здание на улице Комарова.
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Российская ракета попала в многоэтажку в Умани
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в этом доме почти полностью уничтожен первый подъезд.
По предварительным данным, в первом подъезде дома по улице Комарова было зарегистрировано 109 человек. Речь идет о людях, которые официально проживали в квартирах этого подъезда.
Игорь Клименко уточнил, что в результате российских обстрелов в этом подъезде уничтожены 27 квартир из 46.
Показываем на карте Умань и улицу, где россияне обстреляли жилой дом
По данным министра внутренних дел, в результате обстрела пострадали и повреждены около 10 многоэтажек в Умани. Пока спасатели проверяют каждую квартиру, чтобы убедиться, что нет пострадавших или погибших.
По состоянию на 10:05 число погибших в Умани выросло до 10 человек. Спасатели извлекли из-под завалов еще три тела погибших. В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрела Умани погиб 9-летний ребенок.
Что известно о массированной ракетной атаке 28 апреля
- Украинские военные ночью уничтожили 21 крылатую ракету Х-101/Х-555. Кроме того, наши воины уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что над Киевщиной сбили 11 ракет и 2 БПЛА, летевших на столицу.
- Россия впервые массированно атаковала Украину с 9 марта 2023 года. Кроме Умани, россияне направили свои ракеты на Днепр. Оккупанты атаковали Украину с акватории Каспийского моря.
- Для ракетной атаки российские войска использовали самолеты стратегической авиации Ту-95.
- Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на ракетный террор оккупантов и показал последствия обстрела. Глава государства обещает, что Россия получит ответ за свои действия.